Tausende Euro Schaden: Zwei Einbrüche an einem Tag in Klagenfurt

Der erste Einbruch ereignete sich zwischen 9 und 11.30 Uhr in einem Einfamilienhaus im Stadtgebiet von Klagenfurt. Die bislang unbekannten Täter gelangten über den Terrassenbereich ins Gebäude. Da die Terrassentür nicht versperrt war, konnten sie diese einfach aufdrücken. Aus dem Wohnhaus entwendeten sie Goldschmuck und Zigaretten im Wert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags.

Zwei Einbrüche an einem Tag in Klagenfurt

Nur wenige Stunden später kam es zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus in Klagenfurt. Zwischen 15.30 und 16.30 Uhr hebelten unbekannte Täter ein ebenerdiges Fenster mit einem flachen Werkzeug auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Räume und Einrichtungsgegenstände. Ob beim zweiten Einbruch etwas gestohlen wurde und wie hoch der entstandene Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen laufen. Ob zwischen den beiden Einbrüchen ein Zusammenhang besteht, ist bislang nicht bekannt.