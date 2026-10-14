Coup am Nachmittag: Einbrecher wüteten in Klagenfurter Einfamilienhaus

Bisher unbekannter Täter brachen heute in der Zeit von 12.30 Uhr bis 18.20 Uhr in ein Einfamilienhaus im Stadtgebiet von Klagenfurt ein, indem sie gewaltsam zwei Türen aufbrachen und ein Fenster einschlugen.

Heute Nachmittag kam es in Klagenfurt zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Heute Nachmittag kam es in Klagenfurt zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Im Inneren wurden sämtliche Räume und Einrichtungsgegenstände im Schlaf- und Wohnbereich durchwühlt, teilt die Polizei mit. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch die Schadenssumme ist, ist Gegenstand weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen, heißt es abschließend.