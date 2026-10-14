Skip to content
Region auswählen:
/ ©Paolese-stock.adobe.com
Symbolfoto von 5min.at: Einbrecher bei Nacht in einem dunklen Gebäude.
Heute Nachmittag kam es in Klagenfurt zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.
Klagenfurt
14/10/2026
Polizeieinsatz

Coup am Nachmittag: Einbrecher wüteten in Klagenfurter Einfamilienhaus

Bisher unbekannter Täter brachen heute in der Zeit von 12.30 Uhr bis 18.20 Uhr in ein Einfamilienhaus im Stadtgebiet von Klagenfurt ein, indem sie gewaltsam zwei Türen aufbrachen und ein Fenster einschlugen.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(49 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Im Inneren wurden sämtliche Räume und Einrichtungsgegenstände im Schlaf- und Wohnbereich durchwühlt, teilt die Polizei mit. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch die Schadenssumme ist, ist Gegenstand weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen, heißt es abschließend.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at