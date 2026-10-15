Aufholjagd ohne Happy End: Rotjacken müssen sich in Berlin geschlagen geben

Der EC-KAC startete am Mittwoch, dem 14. Oktober 2026, gut in die Auswärtspartie gegen die Eisbären Berlin. Bereits in der vierten Minute hatte Travis St. Denis in Überzahl die erste gute Möglichkeit, scheiterte jedoch an Berlins Torhüter Jack LaFontaine. Auch Ben Öfner und Thomas Hundertpfund kamen im ersten Drittel zu gefährlichen Abschlüssen. Auf der Gegenseite zeigte KAC-Torhüter Mareks Mitens bei seinem Debüt mehrere starke Paraden. So ging es nach 20 Minuten torlos in die erste Pause.

Berlin schlägt zu

Auch im zweiten Drittel hielten die Klagenfurter gut dagegen. Daniel Obersteiner hatte in der 29. Minute die Führung auf dem Schläger, doch LaFontaine verhinderte den Treffer mit der Fanghand. Wenige Minuten später schlugen die Gastgeber zu: Nach einem Schuss von Ty Ronning landete der Abpraller bei Liam Kirk, der in der 34. Minute zum 1:0 einschob. Die Eisbären erhöhten anschließend den Druck. In der 37. Minute traf Frederik Tiffels per Rückhand zum 2:0. Damit gingen die Rotjacken mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die zweite Pause.

KAC kämpft sich zurück

Im Schlussdrittel gaben sich die Klagenfurter nicht geschlagen. Nach mehreren guten Möglichkeiten gelang Thomas Hundertpfund in der 50. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2. Finn van Ee hatte den Angriff mit einem Zuspiel vorbereitet. Die Rotjacken drängten nun auf den Ausgleich und setzten die Berliner zunehmend unter Druck. Besonders knapp wurde es in der 54. Minute, als ein verdeckter Schlagschuss von Jesper Jensen Aabo an der Querlatte landete. Der mögliche Ausgleich blieb damit aus.

Ausgleich bleibt aus

Bereits 145 Sekunden vor dem Ende nahm der KAC seinen Torhüter vom Eis und brachte einen sechsten Feldspieler. Die Klagenfurter schnürten die Eisbären in deren Verteidigungszone ein, konnten den Puck aber nicht mehr im Tor unterbringen. So blieb es vor 4.227 Zuschauern im Berliner Wellblechpalast beim knappen 2:1 für die Gastgeber. Trotz der Niederlage zeigte sich KAC-Trainer Kirk Furey mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden.

Trainer zeigt sich stolz

„Ich bin heute sehr stolz auf unsere Mannschaft, wir waren über die ganze Partie hinweg dabei. Die Eisbären sind aus meiner Sicht aktuell eine der stärksten Mannschaften in Europa und wir konnten gut mit ihnen mithalten. Unser Powerplay hat einige Chancen kreiert, das Unterzahlspiel war sehr gut, unser Goalie hat ein solides Debüt gegeben und unsere vielen jungen Spieler waren sehr in Ordnung. Am wichtigsten ist, dass unsere gesamte Mannschaft sehr einfach und geradlinig gespielt hat, das gelang uns gleich gut wie am Sonntag gegen Salzburg. Wenn wir das aufs Eis bringen, haben wir immer eine Chance, und das hat man heute gesehen”, so KAC-Trainer Kirk Furey.