Brand im Klinikum Klagenfurt: Patientenzimmer stark verraucht
Im Klinikum Klagenfurt kam es zu einem Brandeinsatz. In einem leerstehenden Gebäude begann ein Lüftungsgerät zu brennen. Der Rauch breitete sich bis auf den Gang aus. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen.
Im Klinikum Klagenfurt musste die Feuerwehr am Donnerstag, dem 15. Oktober, um 1.00 Uhr zu einem Brand ausrücken. Betroffen war das leerstehende Gebäude der ehemaligen 2. Medizinischen Abteilung. Dort begann laut Berufsfeuerwehr Klagenfurt im vierten Obergeschoss im Bereich eines Patientenzimmers ein sogenannter Limodor, ein Lüftungsgerät, zu brennen.
Starke Rauchbildung
Durch den Brand kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Nicht nur das betroffene Patientenzimmer, sondern auch das WC und der angrenzende Gang waren stark verraucht. Wie die Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Wörthersee berichtet, konnte der Brand rasch gelöscht werden. Nach den Löscharbeiten war der Einsatz noch nicht beendet. Die Feuerwehr musste den gesamten betroffenen Bereich belüften und vom Rauch befreien. Auch die Betriebsfeuerwehr (BTF) des Klinikums Klagenfurt stand vor Ort im Einsatz.