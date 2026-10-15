Brand im Klinikum Klagenfurt: Patientenzimmer stark verraucht

Im Klinikum Klagenfurt kam es zu einem Brandeinsatz. In einem leerstehenden Gebäude begann ein Lüftungsgerät zu brennen. Der Rauch breitete sich bis auf den Gang aus. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen.

Im Klinikum Klagenfurt begann ein Lüftungsgerät zu brennen. Ein Patientenzimmer, das WC und der Gang waren stark verraucht.

Im Klinikum Klagenfurt begann ein Lüftungsgerät zu brennen. Ein Patientenzimmer, das WC und der Gang waren stark verraucht.

Im Klinikum Klagenfurt musste die Feuerwehr am Donnerstag, dem 15. Oktober, um 1.00 Uhr zu einem Brand ausrücken. Betroffen war das leerstehende Gebäude der ehemaligen 2. Medizinischen Abteilung. Dort begann laut Berufsfeuerwehr Klagenfurt im vierten Obergeschoss im Bereich eines Patientenzimmers ein sogenannter Limodor, ein Lüftungsgerät, zu brennen.

Starke Rauchbildung

Durch den Brand kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Nicht nur das betroffene Patientenzimmer, sondern auch das WC und der angrenzende Gang waren stark verraucht. Wie die Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Wörthersee berichtet, konnte der Brand rasch gelöscht werden. Nach den Löscharbeiten war der Einsatz noch nicht beendet. Die Feuerwehr musste den gesamten betroffenen Bereich belüften und vom Rauch befreien. Auch die Betriebsfeuerwehr (BTF) des Klinikums Klagenfurt stand vor Ort im Einsatz.

©Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Wörthersee Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt konnte den Brand rasch löschen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.10.2026 um 06:56 Uhr aktualisiert