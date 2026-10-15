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Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
Die Feuerwehr sowie die Polizei wurden alarmiert.
Moosburg
15/10/2026
Feuerwehreinsatz

Tür zu, Herd an: Kärntner Feuerwehr zu ungewöhnlichem Einsatz alarmiert

Ein eingeschalteter Herd führte am Mittwochabend um 19:10 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in Moosburg.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)
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Ein Bewohner hatte sich aus seinem Eigenheim ausgesperrt, während in der Küche der Herd noch in Betrieb war. Da durch die Situation rascher Handlungsbedarf bestand, wählte der Betroffene umgehend den Notruf.

Feuerwehr alarmiert

Die Freiwillige Feuerwehr Moosburg rückte nach einem Sirenenalarm unter dem Einsatzstichwort „T2 – Tür öffnen akut“ aus. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Seigbichl, der Löschgruppe Kreggab/Moosburg sowie der Polizei Moosburg verschafften sich die Einsatzkräfte aus Klagenfurt-Land Zugang zum Gebäude. Dadurch konnte eine mögliche Gefahr rechtzeitig gebannt werden, der Vorfall nahm für den Bewohner dadurch ein glückliches Ende.

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