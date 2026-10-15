Unfall in Klagenfurt: Hier musst du aktuell mit Verzögerungen rechnen

Im Klagenfurter Frühverkehr hat es gekracht. Wer derzeit auf dem Weg nach Klagenfurt oder aus der Stadt heraus unterwegs ist, sollte deshalb in beiden Richtungen die Augen offen halten.

Wie „Antenne Kärnten“ meldet, gab es einen Unfall auf Höhe der Grete-Bittner-Straße stadteinwärts, die Einsatzkräfte sind bereits vor Ort. Ob es neben Sachschaden auch Personenschaden gab, ist bislang unklar. Fest steht aber: Lenkerinnen und Lenker müssen ein paar Minuten mehr einplanen oder gegebenenfalls ausweichen.