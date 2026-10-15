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Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ein Polizeiwarnschild bei Nacht
In Klagenfurt hat es gekracht.
Klagenfurt
15/10/2026
Aktuell

Unfall in Klagenfurt: Hier musst du aktuell mit Verzögerungen rechnen

Im Klagenfurter Frühverkehr hat es gekracht. Wer derzeit auf dem Weg nach Klagenfurt oder aus der Stadt heraus unterwegs ist, sollte deshalb in beiden Richtungen die Augen offen halten.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(61 Wörter)
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Wie „Antenne Kärnten“ meldet, gab es einen Unfall auf Höhe der Grete-Bittner-Straße stadteinwärts, die Einsatzkräfte sind bereits vor Ort. Ob es neben Sachschaden auch Personenschaden gab, ist bislang unklar. Fest steht aber: Lenkerinnen und Lenker müssen ein paar Minuten mehr einplanen oder gegebenenfalls ausweichen.

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