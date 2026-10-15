Ganzjährig ab Klagenfurt: Eurowings baut Flugverbindung nach Köln aus

Die Flugverbindung zwischen Klagenfurt und Köln/Bonn steht fest im Flugplan von Eurowings: Die Strecke wird ganzjährig bedient und ist ab sofort bis einschließlich 5. November 2027 buchbar.

Während Eurowings den Flughafen Köln/Bonn im Winterhalbjahr (November bis März) zweimal wöchentlich anfliegt, stehen in der Sommersaison von April bis Oktober 2027 wieder drei wöchentliche Flüge auf dem Programm – jeweils montags, mittwochs und freitags.

Während Eurowings den Flughafen Köln/Bonn im Winterhalbjahr (November bis März) zweimal wöchentlich anfliegt, stehen in der Sommersaison von April bis Oktober 2027 wieder drei wöchentliche Flüge auf dem Programm – jeweils montags, mittwochs und freitags.

Die Direktverbindung zwischen Kärnten und Nordrhein-Westfalen hat sich als Ganzjahresdestination etabliert: Während Eurowings den Flughafen Köln/Bonn im Winterhalbjahr (November bis März) zweimal wöchentlich anfliegt, stehen in der Sommersaison von April bis Oktober 2027 wieder drei wöchentliche Flüge auf dem Programm – jeweils montags, mittwochs und freitags.

Anbindung an NRW und Weiterreiseoptionen

Köln dient neben Städtereisen auch als Ausgangspunkt für Weiterreisen: Der Flughafen Köln/Bonn ist mit einem eigenen Bahnhof ausgestattet, von dem aus Düsseldorf in rund 50 Minuten erreichbar ist. Per ICE gelangt man vom Kölner Hauptbahnhof in etwa zwei Stunden nach Brüssel und in rund drei Stunden nach Amsterdam. Auch Antwerpen lässt sich von Brüssel aus erreichen. Für Kärnten stellt die Verbindung eine wichtige Achse dar, um Gäste aus dem deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen in die Region zu holen sowie Geschäfts- und Privatreisenden Anbindungen zu bieten.

Für Städtereisen, Kurzurlaube und Weiterreisen

Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt, zur Entwicklung der Strecke: „Die Verbindung nach Köln hat sich bereits seit der Wiedereröffnung der Verbindung im Mai 2025 sehr gut entwickelt und wurde kontinuierlich ausgebaut. Mit der Erweiterung auf die Wintersaison mit zwei wöchentlichen Verbindungen von November bis März und drei Flügen pro Woche von April bis Oktober bietet Eurowings ein attraktives Angebot für Städtereisen, Kurzurlaube und die Weiterreise in die Benelux-Region“. Auch Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber hebt die wirtschaftliche Bedeutung der Linie hervor: „Die Verbindung nach Köln/Bonn erleichtert Unternehmen den Kontakt zu ihren Partnern, macht das Land für Fachkräfte und Gäste besser erreichbar und bietet den Kärntnerinnen und Kärntnern zusätzliche Reisemöglichkeiten“.

„Einer unserer wichtigsten Herkunftsmärkte“

Martin Payer, Vorstand der Kärntner Beteiligungs-Verwaltung, verweist auf ein „starkes Zeichen für die Kontinuität des Flugangebots“, während Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung, betont: „Nordrhein-Westfalen ist einer unserer wichtigsten Herkunftsmärkte in Deutschland. Mit der ganzjährigen Direktverbindung erreichen Gäste aus der Region Kärnten im Winter zum Skifahren ebenso unkompliziert wie im Sommer zum Wandern, Radfahren und Baden. Diese Verbindung unterstützt unsere Marktbearbeitung in Nordrhein-Westfalen ganz wesentlich“. Die Flüge sind ab sofort online auf der Eurowings-Seite sowie in Reisebüros buchbar.