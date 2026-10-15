Unheimliche Begegnung? Polizei klärt Vorfall um Schülerin (11) in Maria Saal auf

Ein Posting über eine angebliche Gefahr in Maria Saal sorgte in den sozialen Medien für Aufregung. Die Polizei stellt nun klar, was an der Bushaltestelle tatsächlich geschah.

Wie schnell sich Gerüchte und Sorgen in den sozialen Medien verselbstständigen können, zeigte sich erst gestern rund um einen Vorfall in der Gemeinde Maria Saal. In einem Schreiben, das auch an 5 Minuten übermittelt wurde und sich gezielt an Eltern richtete, hieß es zunächst alarmierend: „Heute (am 14. Oktober) ist ein schockierendes Ereignis passiert: Eine Schülerin wartete spätabends an der Bushaltestelle in Maria Saal, als sie von einem Mann angesprochen wurde, der sie in ein Auto einladen wollte“. Demnach sei das Mädchen zurück in die Schule gerannt, woraufhin die Polizei kontaktiert wurde – vom Unbekannten habe jedoch jede Spur gefehlt.

Völlig anderes Bild?

Die tatsächlichen Erhebungen zeichnen jedoch ein völlig anderes Bild. Ein 11-jähriges Mädchen saß am Abend gegen 19:30 Uhr an der Bushaltestelle vor der Schule. Zur selben Zeit saß dort ein älterer Herr und rauchte eine Zigarette. Die beiden saßen rund 15 Minuten nebeneinander, bis das Mädchen schließlich ein Videotelefonat mit seiner Mutter führte. Da man offenbar vergessen hatte, die 11-Jährige rechtzeitig abzuholen, war ein Taxi bestellt worden, auf das sie wartete – das wird in einer lokalen Gruppe der Gemeinde geschildert.

Nachfrage bei der Polizei

Während des Telefonats fragte der ältere Herr das Mädchen, ob er sie nach Hause bringen sollte, da sie lediglich mit einem kurzen T-Shirt bekleidet war und bereits zitterte. Daraufhin bekam das Mädchen Angst und rannte zurück zur Schule. Auf Anfrage bei der Polizeiinspektion Maria Saal konnte 5 Minuten mit einem Beamten sprechen, der vor Ort war und den Sachverhalt klarstellte: „Das Mädchen setzte sich neben einen Mann, der bei der Bushaltestelle eine geraucht hat. Die Schülerin war relativ knapp bekleidet, es war kalt, sie hat gezittert. Der Mann fragte sie daraufhin, ob er sie nach Hause fahren soll. Das Mädchen hat Nein gesagt und ist zurück in die Schule gelaufen. Es gab weder eine versuchte Entführung, noch wurde versucht, ein Mädchen in ein Auto zu locken.“

„Wir können aber präventiv wirken“

Der Mann fuhr anschließend mit einem Fahrzeug davon, heißt es weiter. „Man muss bei so einem Thema sensibel vorgehen, wir haben auch mit dem Mädchen gesprochen. Wir sind darauf sensibilisiert, den Schulbereich öfter zu bestreifen. Wo aber kein Delikt ist, sind uns die Hände gebunden – wir können aber präventiv wirken“, so der Beamte. Auch in dem Posting in der lokalen Gemeindegruppe wird abschließend zur Besonnenheit aufgerufen: „Es sollte darauf geachtet werden, derartige Informationen nicht unreflektiert zu verbreiten und die Angst und Sorge bei den Eltern unnötig schnell zu vergrößern, ohne den genauen Sachverhalt zu kennen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.10.2026 um 13:48 Uhr aktualisiert