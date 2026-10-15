Freigabe am Lendkanal: Heinzelsteg in Klagenfurt offiziell eröffnet

Nach über 20 Jahren Diskussion wurde der neue, barrierefreie Heinzelsteg über den Klagenfurter Lendkanal am Mittwoch offiziell eröffnet. Die Stadt Klagenfurt investierte 1,1 Millionen Euro in das Bauprojekt.

Das jahrelange Warten hat ein Ende: Der mühsame Weg über den alten Heinzelsteg gehört ab sofort der Vergangenheit an. Am Mittwochnachmittag gaben Bürgermeister Christian Scheider (FSP), Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSPÖ), Verkehrsreferentin Sandra Wassermann (FPÖ) sowie Architekt Herbert Horn die neu errichtete Brücke zwischen Villacher Straße und Tarviser Straße mit dem Durchschneiden des symbolischen Bandes frei. Den kirchlichen Segen spendete Pfarrer Emmanuel Longin.

Barrierefreier Neubau

„Endlich konnten wir nach über 20 Jahren Diskussion den für unsere Bürger so wichtigen barrierefreien Neubau des Heinzelstegs umsetzen“, betonte Stadträtin Wassermann. Auch Bürgermeister Scheider strich die Bedeutung heraus: „Mit der Fertigstellung des barrierefreien Heinzelstegs setzen wir einen wichtigen Schritt für mehr Barrierefreiheit und Lebensqualität in unserer Stadt. Nach rund einem Jahr Bauzeit steht nun eine moderne und barrierefreie Verbindung über die Lend zur Verfügung, die Radfahrer, Fußgänger, Rollstuhlfahrende sowie Familien mit Kinderwagen gleichermaßen zugutekommt.“

1,1 Millionen Euro investiert

Die Bauarbeiten starteten Ende Oktober 2025. Von März bis Mitte Mai 2026 folgten die Betonarbeiten, ehe am 21. Mai die knapp 20 Meter lange Stahlkonstruktion eingehoben wurde – 5 Minuten berichtete. Nach einer provisorischen Freigabe im Juli und der Inbetriebnahme der innenliegenden Kanalleitungen wurde der alte Steg ab August abgetragen. Insgesamt 1,1 Millionen Euro flossen in die Maßnahme.

Rampen und LED-Beleuchtung

Die neue Konstruktion ist drei Meter breit und 18 Meter lang. Langgezogene, flache Rampen ermöglichen ein müheloses Überqueren. Für zusätzlichen Schutz sorgt eine LED-Beleuchtung. Bis Ende November errichtet die Stadt zudem gemeinsam mit dem Land Kärnten eine Druckknopfampel auf Höhe der Villacher Straße, in die auch die Ausfahrten der Märkte Hofer und Spar eingebunden werden. „Das Überqueren der Brücke hat sich für alle deutlich verbessert. Wir haben eine optimale Lösung geschaffen, die für die nächsten Jahrzehnte hält“, so Wassermann abschließend.