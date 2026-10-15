FPÖ Klagenfurt macht es spannend

Nur noch 4 Monate, dann werden in 132 Kärntner Gemeinden die kommunalen Parlamente und die Bürgermeister neu gewählt. Während fast überall hinsichtlich der Kandidaten alles klar ist, macht Klagenfurt wieder einmal eine Ausnahme.

Die FPÖ der Lindwurmstadt kann sich auf keinen Spitzenkandidat bzw. -in einigen. Beginnen wir mit dem Feststehenden: Christian Scheider wird als Titelverteidiger ins Rennen gehen, diesmal für die FSP, Manfred „Waschi“ Mertel ist der Bürgermeisterkandidat der SPÖ, Julian Geier ist der Frontmann der ÖVP, der Spitzenkandidat der Grünen heißt Stefan Samonig.

Aber da fehlt doch eine Partei?

In der Tat, nur noch vier Monate und ein paar zerquetschte Tage und die FPÖ kann sich offenbar noch immer nicht auf den Kandidaten oder die Kandidatin für den Bürgermeister-Entscheid einigen. Zumindest entsteht dieser Eindruck. Was die Blauen aber durchaus können, ist der Verweis auf den Stadtparteiobmann. Dessen Rivalin, Stadträtin Sandra Wassermann: „Wir haben uns intern geeinigt, diesbezüglich unseren Stadtchef Gernot Darmann sprechen zu lassen.“ Sie selbst habe eine Kandidatur für das Bürgermeisteramt aber „nicht in meiner Lebensplanung.“

FPÖ lässt Bürgermeister-Frage in Klagenfurt weiter offen

Der Erwähnte, derzeit Nationalratsabgeordneter, mag aber nicht sprechen. Er teilt 5 Minuten hingegen schriftlich mit, dass die Klagenfurter FPÖ der Bevölkerung „zur rechten Zeit ihr Bürgermeister-Angebot präsentieren“ werde. Nachfrage, ob er – Darmann – dieses Angebot sein werde, und die Antwort: „Man wird es merken, wenn die Zeit gekommen ist.“ Okay, die beiden Favoriten für die Nummer 1 wollen oder können sich halt noch nicht festlegen. Dann fragen wir eben die landesweite Nummer 1, Parteiobmann Erwin Angerer. Und für ihn gilt das selbe, er kann oder will sich nicht festlegen. Angerer zu 5 Minuten: „Ich mische mich nicht in die Personalangelegenheiten der Gemeindeparteien ein.“ Ja, eh. Hinter den Kulissen hört man, dass die Entscheidung ohnehin bereits zu Gunsten von Darmann gefallen sei, man die nahe Zukunft aber spannend gestalten wolle.