100. Geburtstag: Klagenfurter „Bergfex“ feiert ein Jahrhundert Lebensfreude

Er war sein Leben lang gerne in den Bergen unterwegs und geht auch heute noch jeden Tag eine kleine Runde spazieren. Kein Wunder, dass Otmar Kelz auch im hohen Alter noch fit genug ist, selbständig mit Gehhilfe unterwegs zu sein, teilt die StadtKommunikation Klagenfurt in einer Aussendung mit. An seinem heutigen 100. Geburtstag überraschten ihn Familie, Freunde und Mitbewohner im „Haus Magdalena“ Hülgerthpark mit einem stimmungsvollen Geburtstagsfest, einem wunderschön gedeckten, großen Tisch, Luftballons, Torten und Musik.

Auch Bürgermeister kam zu Besuch

Auch Bürgermeister Christian Scheider ließ es sich nicht nehmen, dem Jubilar persönlich zu gratulieren: „Ich kenne Herrn Kelz schon viele Jahre, er hat oft und gerne die Veranstaltungen des Klagenfurter Seniorenprogrammes besucht. Unternehmungslustig und gesellig zu sein, hält offensichtlich fit“, so Scheider, der Otmar Kelz weiterhin Gesundheit und Lebensfreude wünscht.

Lebensweg und Privates

Otmar Kelz lebt schon mehrere Jahre in dem von der Caritas geführten „Haus Magdalena“ im Hülgerthpark. Bis vor zwei Jahren mit seiner geliebten, 95-jährig verstorbenen Gattin Gertrude, mit der er eine Tochter hat. Beruflich war Otmar Kelz beim Bundesheer, wo er 1988 als Amtsdirektor beim Militärkommando Kärnten in Pension ging.