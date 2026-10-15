Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©KMG
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Bus mit der Anzeige "Klagenfurt Mobil"
Am kommenden Montag gibt es Behinderungen im KMG-Liniennetz in Klagenfurt.
Klagenfurt
15/10/2026
Am 19. Oktober

Am Montag: Baustelle sorgt für Behinderungen im Busverkehr

Öffi-Nutzer in Klagenfurt müssen sich am kommenden Montagabend auf Einschränkungen einstellen: Wegen Instandsetzungs- und Asphaltierungsarbeiten beim Schleusenweg kann die Linie B mehrere Haltestellen nicht bedienen.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am Montag, den 19. Oktober ab 20.30 Uhr bis Betriebsende, wird die Baustelle beim Schleusenweg wieder instandgesetzt und die Straße asphaltiert. Die Haltestellen Richtung Viktring Schule ab dem Baumbachplatz können somit sowohl stadtein als auch -auswärts nicht bedient werden.

Was Öffi-Nutzer wissen sollten

Die Linie B verkehrt nur bis zum Baumbachplatz und fährt mit der Abfahrtszeit Stadion Zaungasse (21.06, 22.06, 23.06, 0.06 Uhr) wieder in Richtung Heiligengeistplatz. Die betroffenen Haltestellen sind: Stadion Figarogasse, Stadion Zaungasse, Schleusenweg, Tarentinerweg, Josef-Mussger-Straße, Abt-Mulz-Gasse, Viktring Schule.

Das Bild auf 5min.at zeigt eine Straßenkarte in Klagenfurt.
©Klagenfurt Mobil
Hier kommt es zu Behinderungen.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at