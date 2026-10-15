Am Montag: Baustelle sorgt für Behinderungen im Busverkehr

Öffi-Nutzer in Klagenfurt müssen sich am kommenden Montagabend auf Einschränkungen einstellen: Wegen Instandsetzungs- und Asphaltierungsarbeiten beim Schleusenweg kann die Linie B mehrere Haltestellen nicht bedienen.

Am kommenden Montag gibt es Behinderungen im KMG-Liniennetz in Klagenfurt.

Am kommenden Montag gibt es Behinderungen im KMG-Liniennetz in Klagenfurt.

Am Montag, den 19. Oktober ab 20.30 Uhr bis Betriebsende, wird die Baustelle beim Schleusenweg wieder instandgesetzt und die Straße asphaltiert. Die Haltestellen Richtung Viktring Schule ab dem Baumbachplatz können somit sowohl stadtein als auch -auswärts nicht bedient werden.

Was Öffi-Nutzer wissen sollten

Die Linie B verkehrt nur bis zum Baumbachplatz und fährt mit der Abfahrtszeit Stadion Zaungasse (21.06, 22.06, 23.06, 0.06 Uhr) wieder in Richtung Heiligengeistplatz. Die betroffenen Haltestellen sind: Stadion Figarogasse, Stadion Zaungasse, Schleusenweg, Tarentinerweg, Josef-Mussger-Straße, Abt-Mulz-Gasse, Viktring Schule.