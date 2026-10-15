Rekord-Kurs in Klagenfurt: 15 Prozent mehr Gäste in der Landeshauptstadt

Der Tourismus in der Landeshauptstadt bleibt auf Rekordkurs: Klagenfurt verzeichnet von Jänner bis September 2026 ein Plus von 15 Prozent bei den Ankünften. Grund dafür sind Events und die Koralmbahn.

Klagenfurt am Wörthersee untermauert seine Rolle als touristisches Zugpferd in Kärnten. Die Tourismusregion zieht für die ersten neun Monate des Jahres 2026 eine äußerst positive Bilanz: Von Jänner bis September wurden bereits 222.074 Ankünfte registriert – das entspricht einem Zuwachs von 15 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2025 (192.501 Ankünfte). Auch die Übernachtungszahlen sind angestiegen: Mit 462.717 Nächtigungen gab es ein Plus von 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (423.307 Nächtigungen).

Zuwächse aus den Nahmärkten

Besonders stark entwickelte sich die Nachfrage aus den umliegenden Ländern. Allen voran verzeichnet Ungarn ein Erhöhung von plus 27 Prozent gefolgt von Italien (plus 16 Prozent), Österreich (plus 13 Prozent) und Tschechien (plus 10 Prozent). Leichte Rückgänge gab es hingegen aus Deutschland (minus 2 Prozent) und den Niederlanden (minus 6 Prozent). Besonders 3-Stern- und 4-Stern-Betriebe verzeichneten den stärksten Zuwachs, was zu einer deutlich besseren Auslastung in der gesamten Region führt.

„Diese Zahlen zeigen, dass unsere Destination international an Strahlkraft gewinnt und wir mit unserer Positionierung an der Südseite des Lebens genau die richtigen Gäste ansprechen. Dass wir Zuwächse aus unseren Nahmärkten wie Italien, Ungarn und Tschechien erzielen, bestätigt die Arbeit der vergangenen Jahre“, freut sich Adi Kulterer, Vorsitzender der Tourismusregion Klagenfurt am Wörthersee.

©5 Minuten Adi Kulterer, Vorsitzender der Tourismusregion Klagenfurt am Wörthersee, freut sich über das kräftige Gäste-Wachstum.

Events & Koralmbahn als Frequenzbringer

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der gezielten Belebung der Monate abseits des Hochsommers. Großereignisse wie die IDO Streetdance Europameisterschaft im Juni sowie der neue Wörthersee Marathon im September brachten tausende Besucher in die Stadt. Aber auch Klassiker wie die United World Games, der Ironman und die Starnacht am Wörthersee sorgten für deutliche Zuwächse. Bei Veranstaltungen wie der Starnacht oder dem Altstadtzauber machte sich zudem der Koralmbahneffekt direkt bemerkbar, was zu spürbar mehr Gästen aus der Steiermark führte.

KI-Marketing und neuer Radschwerpunkt

Um den Erfolg auch für die Zukunft abzusichern, stellt die Region das Marketing komplett neu auf. „„Unsere Strategie ist bewusst auf die Vor- und Nachsaison ausgerichtet. […] Dass wir mit dem konsequenten Verfolgen des Radschwerpunkts, dem forcierten Verkauf im Gruppen- und MICE-Geschäft sowie der kompletten Umstellung des Marketings auf KI-basierte, inhouse gesteuerte Kampagnen zusätzlich Akzente setzen, zahlt sich messbar aus“, erklärt Helmuth Micheler, Geschäftsführer der Tourismusregion Klagenfurt am Wörthersee. Mit radfreundlich ausgezeichneten Betrieben, einem starken Tagungsgeschäft und datengetriebener Vermarktung sieht sich Klagenfurt für die kommenden Saisonen bestens gerüstet.