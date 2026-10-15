Eishockey-Klassiker: KAC bittet Vienna Capitals zum Duell

Der Terminkalender des EC-KAC bleibt dicht gedrängt. Nach der Niederlage in der Champions Hockey League bei den Eisbären Berlin treffen die Klagenfurter am Freitag in der win2day ICE Hockey League auf die Vienna Capitals.

Mit zwei Siegen am vergangenen Wochenende – einem 5:4 nach Penaltyschießen in Vorarlberg sowie einem souveränen 5:3 gegen Salzburg – festigten die Rotjacken Rang drei in der Tabelle. Die Wiener reisen als Tabellensiebter nach Kärnten. In der Gesamtbilanz liegt der KAC klar vorne: 94 von 166 direkten Aufeinandertreffen entschieden die Rotjacken für sich. Stürmer Finn van Ee fordert dennoch volle Konzentration: „Wien hat das beste Powerplay in der Liga, wir sind also gut beraten, sehr diszipliniert zu sein und keine Strafen zu nehmen. Sie verfügen über großgewachsene Abwehrspieler, wir dürfen nicht grantig werden und Fouls begehen, wenn diese etwas härter an den Mann gehen. Es geht darum, schlau zu agieren, dann wird das schon.“

Spannung beim Aufgebot

Aufgrund der späten Rückkehr aus Berlin klärt sich die personelle Lage erst beim Morning Skate am Freitag. Sebastian Dahm, Fabian Hochegger und Matt Fraser fallen weiterhin aus. Hoffnungen gibt es auf die Rückkehr von Nick Petersen und Jan Drozg sowie das Debüt von Neuzugang Jacob Hudson. Maximilian Preiml muss sich nach einer Verletzung beim Training in Berlin noch Untersuchungen unterziehen.