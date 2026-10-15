Orientierung für die Zukunft: Bildungsmesse in Klagenfurt eröffnet

Am Messegelände in Klagenfurt läuft noch bis zum 17. Oktober 2026 Österreichs größte Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung.

Die BeSt führt Schulen, Universitäten, Fachhochschulen sowie Ausbildungsbetriebe an einem Ort zusammen. Dadurch wird den Besucherinnen und Besuchern ein direkter Austausch ermöglicht, um sich einen umfassenden Überblick über verschiedenste Bildungs- und Berufswege zu verschaffen.

Bildungsmesse eröffnet

Am Donnerstag eröffnete Landesrat Peter Reichmann (SPÖ) die Veranstaltung. Der Bildungsreferent unterstrich die Bedeutung dieser persönlichen Orientierungshilfe in Zeiten, in denen sich die Arbeitswelt sowie die Qualifikationsanforderungen fortlaufend verändern. „Wir müssen jungen Menschen vermitteln, dass ihnen viele Wege offenstehen – von der Lehre über berufsbildende Schulen bis hin zum Studium“, erklärte Reichmann. Die Messe leiste dazu einen wesentlichen Beitrag, indem sie Perspektiven aufzeigt und Jugendlichen hilft, ihre Zukunft selbstbewusst zu gestalten.

Fachkräfte gesucht

Auch Gesundheits- und Pflegelandesrätin Beate Prettner (SPÖ) besichtigte die fachspezifischen Ausstellungsbereiche vor Ort. Sie wies auf die steigende Relevanz dieses Sektors hin: „Gesundheit und Pflege sind Berufsfelder mit Zukunft, in denen fachliche Kompetenz und Menschlichkeit gleichermaßen gefragt sind. Der Bedarf an qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist groß“, betonte Prettner im Rahmen ihres Rundgangs.