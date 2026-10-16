Mitten in der Nacht: Einsatzkräfte zu Brand vor Klagenfurter Modegeschäft alarmiert

Gegen 1:20 Uhr morgens wurde die Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Freitag zu einem gemeldeten Geschäftsbrand am Pfarrplatz alarmiert. Das Gebäude wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen Brand von Papier und Kartonagen in der Glasergasse handelte, der sich unmittelbar im Bereich eines Schaufensters eines Modegeschäftes befand.

Einsatzkräfte verhinderten Schlimmeres

„Durch die bereits fortgeschrittene Brandentwicklung waren die Schaufensterscheiben bereits geborsten, wodurch Brandrauch in das Innere des Modegeschäftes eindrang“, schildern die Einsatzkräfte der Feuerwehr. Die ersteingetroffene Polizeistreife unternahm erste Löschversuche, woraufhin die Berufsfeuerwehr Klagenfurt den Brand innerhalb kürzester Zeit löschen konnte. Eine weitere Brandausbreitung auf das Geschäftsinnere wurde somit verhindert.

Fenster provisorisch geschlossen

Im Anschluss wurde das Modegeschäft geöffnet und das Gebäude mittels Druckbelüfter vom eingedrungenen Brandrauch befreit. Nach Abschluss der Entrauchungsmaßnahmen verschloss die Berufsfeuerwehr Klagenfurt das beschädigte Schaufenster provisorisch.