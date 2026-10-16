Nach 46 Berufsjahren übergibt er: Neuer Chef für die City Arkaden Klagenfurt

In den CityArkaden Klagenfurt steht ein Führungswechsel bevor. Nach 46 Berufsjahren verabschiedet sich Center-Manager Ernst Hofbauer in die Pension. Sein Nachfolger ist bereits gefunden und wurde heute vorgestellt.

In den City Arkaden Klagenfurt steht ein besonderer Abschied bevor: Ernst Hofbauer, langjähriger Center-Manager des Einkaufszentrums, wird mit 1. Dezember 2026 in den Ruhestand treten. Damit endet für ihn nicht nur seine Zeit an der Spitze der City Arkaden, sondern auch eine insgesamt 46-jährige berufliche Laufbahn. Wer künftig die Geschicke des Einkaufszentrums lenken wird, steht bereits fest.

©5 Minuten Offizielle Vorstellung in den CityArkaden Klagenfurt: Der scheidende Center-Manager Ernst Hofbauer und sein Nachfolger Fabian Paschl.

Nach 13 Jahren als Center-Manager

46 Berufsjahre, davon 26 Jahre im Centermanagement und 13 Jahre als Center-Manager der City Arkaden Klagenfurt: Ernst Hofbauer blickt auf eine lange Karriere zurück. Nun steht für ihn ein neuer Lebensabschnitt bevor. Am 1. Dezember 2026 wird er offiziell in Pension gehen. Sein Nachfolger heißt Fabian Paschl. Der künftige Center-Manager wurde heute im Rahmen eines Pressefrühstücks persönlich vorgestellt.

©5 Minuten Der künftige Center-Manager Fabian Paschl wurde heute persönlich vorgestellt.

Schlüsselübergabe mitten im Jubiläumsfest

Der Führungswechsel fällt mit einem besonderen Anlass zusammen: Die CityArkaden feiern ihr 20-jähriges Bestehen. Am Freitag und Samstag, dem 16. und 17. Oktober, stehen deshalb mehrere Veranstaltungen auf dem Programm. Am heutigen Freitag fand die Abschlussveranstaltung zum Jubiläum im Untergeschoss des Einkaufszentrums statt. Neben dem Anschnitt einer Geburtstagstorte im Beisein von Vertretern der Stadtpolitik stand auch die symbolische Schlüsselübergabe von Ernst Hofbauer an Fabian Paschl auf dem Programm. Ab 13 Uhr ist eine weitere Runde des Gewinnspiels vorgesehen. Musikalisch begleitet wird die Feier von Chris Oliver mit „The Voice of Swing“.

Auch am Samstag wird gefeiert

Wer am Freitag nicht dabei sein kann, bekommt am Samstag noch einmal Gelegenheit, mitzufeiern. Ab 11 Uhr begrüßen Ernst Hofbauer und Fabian Paschl gemeinsam die Besucher. Danach geht es mit dem Schlüsselspiel weiter. Um 14 Uhr steht ein Konzert der Kärntner Dialekt-Pop-Sängerin Verena Wagner auf dem Programm. Um 16 Uhr sollen schließlich die Hauptpreise beim Schlüsselspiel vergeben werden. Durch beide Veranstaltungstage führt Moderatorin Kerstin Poscheschnig.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.10.2026 um 10:59 Uhr aktualisiert