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/ ©Bundesheer
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt Soldaten.
Landeshauptmann Daniel Fellner und Militärkommandant Philipp Eder hoben deren Verantwortung hervor.
Klagenfurt
16/10/2026
Empfang

Kärntner Landesregierung empfing 33 neue Führungskräfte des Bundesheeres

Die Kärntner Landesregierung empfing 33 neue Führungskräfte des Bundesheeres im Spiegelsaal.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(183 Wörter)
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Im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung wurden 33 frisch ausgemusterte Leutnante und Wachtmeister als neue Führungskräfte des Bundesheeres empfangen. Landeshauptmann Daniel Fellner und Landesrat Sebastian Schuschnig hießen die jungen Kaderpräsenzkräfte willkommen und dankten für deren Einsatzbereitschaft.

„Unsere liberale Demokratie ist ein besonders Gut“

Fellner hob in seiner Ansprache die Bedeutung der gesellschaftlichen Werte hervor: „Unsere liberale Demokratie ist ein besonders hohes Gut“. Zudem betonte er: „Nur 6,6 Prozent der Weltbevölkerung leben in einer liberalen Demokratie.“ Angesichts von Desinformation und Bedrohungen im Cyberraum verwies er auf die Wichtigkeit der geistigen Landesverteidigung und unterstrich: „Wichtig ist es, selbst zu denken, kritisch zu sein.“

„Die Gesellschaft ringt um die Jungen“

Neben dem Stellenwert des Bundesheeres würdigte Fellner auch die zivil-militärischen Partnerschaften im Land. Militärkommandant Brigadier Philipp Eder betonte ebenfalls die Verantwortung der Nachwuchskräfte sowie das Vertrauen zwischen Land und Heer. Im Hinblick auf die Personalgewinnung merkte Eder an: „Die Gesellschaft ringt um die Jungen.“ Den musikalischen Rahmen des Empfangs gestaltete ein Quintett der Militärmusik Kärnten.

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