„Zahlen sprechen für sich“: Klagenfurt Tourismus steuert auf neues Allzeithoch zu

Im Zeitraum von Jänner bis September 2026 konnten 222.074 Ankünfte und 462.717 Übernachtungen verzeichnet werden. „Auf das Jahreszwischenergebnis 2026 bei Ankünften und Nächtigungen sind wir besonders stolz, denn es weist ein Allzeithoch für Klagenfurt aus. Wir verzeichnen 15 Prozent mehr Ankünfte und neun Prozent mehr Übernachtungen als 2025“, erklärte TVB-Geschäftsführer Helmuth Micheler.

Belebung der Klagenfurter Innenstadt

Bürgermeister Christian Scheider gratulierte zu dem Ergebnis und hob die Kooperation mit der Stadt hervor: „Auch die Zusammenarbeit mit der Stadt Klagenfurt ist mehr als eine gelungene. Das zeigen die zahlreichen Veranstaltungen u.a. am Neuen Platz, in der Ostbucht oder im Lendhafen, die gemeinsam veranstaltet werden. Der Tourismusverband trägt auch maßgeblich zur Belebung der Klagenfurter Innenstadt und somit auch der Wirtschaft bei“. Der neue Verband gründete sich als zweiter in Kärnten nach dem neuen Kärntner Tourismusgesetz, die Wahl erfolgte einstimmig. Zum Vorsitzenden wurde Adi Kulterer gewählt, Stellvertreterin ist Helvig Kanduth und Finanzreferentin Susanne Blatnig-Stissen. Der Vorstand wird unter anderem durch Tanja Kürbisch, Markus Wutscher und Michael Pontasch-Müller ergänzt. Seitens der Gemeinden sind Julian Geier für Klagenfurt, Siegfried Obersteiner für Maria Saal und Tino Egger für Grafenstein vertreten.

„Zahlen sprechen für sich“

Tourismusreferent Stadtrat Julian Geier betont: „Die Zahlen sprechen für sich – Adi Kulterer und Helmuth Micheler beweisen, was es bedeutet, kontinuierlich und strategisch zu arbeiten. Den erfolgreichen Weg vergangenen Jahre gilt es nun auch für die Zukunft weiter zu bauen. Über 500.000 Nächtigungen in unseren Klagenfurter Betrieben sind ein starkes Zeichen für den Tourismusstandort Klagenfurt. Mein Dank dafür gilt den großartigen Unternehmerinnen und Unternehmern, die mit viel Leidenschaft und Einsatz alles dafür tun, dass sich ihre Gäste bei Ihnen wohlfühlen“. Den neu gewählten Kontrollausschuss bilden Franz Ahm, Isabella Schöndorfer und Hannes Hubel sowie Kathrin Hajek für Poggersdorf und Markus Ambrosch für Ebenthal.