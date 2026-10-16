„Ähnlicher Fall bereits bekannt“: Täterpaar bestiehlt Senioren in Klagenfurt-Land

Im Bezirk Klagenfurt-Land erschlichen sich zwei Täter Zutritt zum Haus eines Seniorenpaares und stahlen Wertsachen. Die Polizei mahnt zur Vorsicht vor der Masche.

Ein dreistes Diebespaar hat am heutigen Vormittag ein betagtes Ehepaar im Bezirk Klagenfurt-Land in dessen eigenem Wohnhaus bestohlen. Zwei Personen südländischen Typs, ein Mann und eine Frau im Alter zwischen 45 und 50 Jahren, verschafften sich unter einem falschen Vorwand Zutritt zu dem Anwesen, berichtet die Polizei.

64-jährige Tochter vertrieb Unbekannte

Dem Seniorenpaar gelang es zunächst nicht, die beiden Unbekannten aus dem Haus zu vertreiben. Während des Vorfalls suchte der Mann auch noch die Toilette im Wohngebäude auf. Erst als die 64-jährige Tochter der Betroffenen eintraf, konnten die beiden Personen aus dem Haus gewiesen werden. Im Nachgang wurde festgestellt, dass die Täter Modeschmuck sowie ein Hörgerät entwendet hatten.

Ähnlicher Fall bekannt

Die Polizei warnt vor der Masche des Duos. „Es ist zumindest ein zweiter, ähnlicher Fall im Bezirk Klagenfurt-Land bereits bekannt. Die Täter geben vor, ein Glas Wasser trinken zu wollen oder die Toilette aufzusuchen, um in das Haus ihrer Opfer zu gelangen“, schildert die Landespolizeidirektion Kärnten abschließend.