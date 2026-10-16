Nein zu Abschiebe-Reform: Rabitsch wirft FPÖ Doppelmoral vor

Am 14. Oktober 2026 beschloss der Nationalrat mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ, NEOS und Grünen eine Reform des Strafvollzugsgesetzes (§ 133b StVG). 5 Minuten berichtete. Ab 1. November 2026 erlaubt die Regelung die Zwangsabschiebung ausländischer Straftäter nach Absitzen der Mindesthaft – bisher war dies nur freiwillig möglich. Die FPÖ lehnte die Novelle ab. Abgeordnete wie Christian Lausch, Nicole Sunitsch und Michael Schilchegger forderten stattdessen eine konsequente „Haft im Herkunftsland“, um das Justizsystem zu entlasten. Weiters würden die Freiheitlichen in der Novelle vermissen, „dass nicht sichergestellt werde, dass die betreffenden Straftäter und Straftäterinnen nicht mehr nach Österreich einreisen„.

Doppelzüngigkeit in Klagenfurt?

Diese Ablehnung sorgt nun in Klagenfurt für politischen Zündstoff. SPÖ-Stadtparteivorsitzender und Vizebürgermeister Ronald Rabitsch wirft dem Klagenfurter FPÖ-Chef und Nationalratsabgeordneten Gernot Darmann Doppelmoral vor, da dieser ebenfalls gegen das Paket stimmte. „Wer auf den Straßen unserer Stadt den starken Mann markiert, lautstark ‚Haft in der Heimat‘ fordert und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung beschwört, darf im Parlament nicht gegen genau diese Maßnahmen stimmen“, stellt Rabitsch klar. Für den SPÖ-Politiker sei das Stimmverhalten unverständlich. Die Argumente der Freiheitlichen lässt Rabitsch nicht gelten: „Unsere Justiz muss entlastet und die Bevölkerung geschützt werden. Wie die restlichen Strafen in den Herkunftsländern exakt vollzogen werden, soll und darf nicht unser Problem sein. Wer kriminelle Täter im Land behalten will, nur weil bürokratische Details im Ausland nicht passen, handelt fahrlässig.“