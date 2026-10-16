Unfall auf der A2: Auto von Fahrbahn abgekommen

Auf der A2 Südautobahn kommt es aktuell wegen eines Verkehrsunfalls zu Einschränkungen für den Verkehr. Im Streckenabschnitt zwischen Krumpendorf und Klagenfurt-West geriet ein Auto aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn. Ob noch weitere Fahrzeuge in das Geschehen verwickelt waren, lässt sich im Moment noch nicht sagen. Leser berichten jedoch von zumindest einer verletzten Person. Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort. Nach offiziellen Angaben der ASFINAG sind sowohl der Pannenstreifen als auch der erste Fahrstreifen für die Bergungs- und Absicherungsarbeiten gesperrt.

©Leserfoto | Die Einsatzkräfte sind bereits vor Ort. ©Leserfoto ©Leserfoto