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/ ©Leserfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt Einsatzfahrzeuge auf der A2. Ein schwarzes Auto steht auf einer Böschung.
Ein Einsatz läuft auf der A2.
Krumpendorf
16/10/2026
Einsatz läuft

Unfall auf der A2: Auto von Fahrbahn abgekommen

Ein Verkehrsunfall fordert am Freitagnachmittag die Einsatzkräfte auf der A2 Südautobahn im Bereich von Krumpendorf. Ein Auto ist von der Fahrbahn abgekommen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)
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Auf der A2 Südautobahn kommt es aktuell wegen eines Verkehrsunfalls zu Einschränkungen für den Verkehr. Im Streckenabschnitt zwischen Krumpendorf und Klagenfurt-West geriet ein Auto aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn. Ob noch weitere Fahrzeuge in das Geschehen verwickelt waren, lässt sich im Moment noch nicht sagen. Leser berichten jedoch von zumindest einer verletzten Person. Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort. Nach offiziellen Angaben der ASFINAG sind sowohl der Pannenstreifen als auch der erste Fahrstreifen für die Bergungs- und Absicherungsarbeiten gesperrt.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Einsatzfahrzeuge auf der A2.
©Leserfoto |
Die Einsatzkräfte sind bereits vor Ort.
Ein Bild auf 5min.at zeigt Einsatzfahrzeuge auf der A2.
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Ein Bild auf 5min.at zeigt Einsatzfahrzeuge auf der A2. Ein schwarzes Auto steht auf einer Böschung.
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