Braco schaut in Kärnten

Nun wird man mit diesem Namen vieles, aber kein Star. „Braco“ ist da schon vielversprechender. Immerhin trat er auch bei den Wiener Festwochen auf. 5 Minuten war vor geraumer Zeit „undercover“ bei einem seiner Auftritte und sah: nichts. Absolut nichts.

Umstrittener „Heiler“ kommt nach Pörtschach

Das wird am 30. Oktober, wenn der 58-jährige Kroate mit der wallenden Mähne an den Wörthersee kommt, auch nicht anders sein. Jetzt hat Grbavac zwar angeblich einen „gebenden Blick“, allerdings auch handfest nehmendes Interesse. Vier Auftritte an einem Nachmittag, jeweils 20 Euro Eintritt, da kommt schon was zusammen. Rechnen wir mit 200 Besuchern pro Auftritt, macht das in Summe bei vier Auftritten knackige 16.000 Euro – bei überschaubarer Arbeitszeit. Denn so haben wir Bracos gebenden Blick erlebt: Der Kroate betritt den Saal, stellt sich auf ein Podest und blickt etwa vier Minuten absolut stumm in die Menge. Dann folgt der schnelle Abgang. So gesehen und etwas neidisch könnte man raten: Augen auf bei der Berufswahl.

Ohne Worte

Grbavac lässt seine Gäste dann irgendwo zwischen ratlos und glücklich zurück, doch niemand kann ihm auch nur den Funken eines Vorwurfes machen. Wer nichts sagt, wer nichts tut, wer nichts rät, der ist fein aus dem Schneider. Braco legt keine Hände auf, er nutzt keine Requisiten, er spricht nicht über etwaiges Heilen. Im „Standard“ war zu lesen: Bracos größte Leistung sei, nicht selbst lachen zu müssen. Naja, vier Minuten auf dem Podest muss man halt durchhalten. Es lohnt sich. Und was die Besucher, oft auch mit Bildern ihrer Liebsten in der Hand, denken oder für sie erbeten, dafür kann man ja wirklich nichts. Bracos deutsche Agentur ist da deutlich unbescheidener: „Zahllose zeugen von Erlebnissen und Gefühlen wie Frieden, Harmonie, Liebe und neuer Zuversicht. Viele sprechen von einem neuen Lebensgefühl…oder sogar von gesundheitlichen Besserungen.“ So ein gebender Blick ist schon ein Geschenk, vor allem für den Gebenden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.10.2026 um 17:01 Uhr aktualisiert