Jubiläum in Kärnten: Eurofighter zum 20. Mal in Klagenfurt stationiert

Das Österreichische Bundesheer verlegt die aktive Luftraumüberwachung vom 16. bis zum 19. Oktober 2026 erneut nach Klagenfurt. Die Ankunft der Eurofighter erfolgte am Freitag zur Mittagszeit – 5 Minuten berichtete. „Klagenfurt beweist seine Rolle als Dual-Use-Flughafen“, hebt Flughafen-Geschäftsführer Maximilian Wildt die Bedeutung hervor. „Ziviler und militärischer Flugbetrieb nutzen dieselbe Infrastruktur, von der Piste über die Flugsicherung bis zu Feuerwehr und Bodenabfertigung. Das macht den Standort effizient und im Ernstfall rasch einsatzbereit. Damit militärischer und ziviler Flugbetrieb reibungslos nebeneinander funktionieren, braucht es eingespielte Abläufe und ein erfahrenes Team. Beides haben wir in Klagenfurt.“

Wichtiger Standortvorteil für Kärnten

Auch Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) unterstreicht den Nutzen der Kooperation: „Die bereits 20. Stationierung der Eurofighter unterstreicht die ausgezeichnete Partnerschaft zwischen dem Österreichischen Bundesheer und dem Flughafen Klagenfurt. Gerade in der aktuellen geopolitischen Lage zeigt sich, wie wichtig unser Flughafen als strategische und sicherheitsrelevante Infrastruktur für Kärnten und ganz Österreich ist. Wir sind stolz, einen Beitrag zur Sicherheit unseres Landes leisten zu können.“ Martin Payer, Vorstand der Kärntner Beteiligungsverwaltung, verweist auf die Vielseitigkeit der Anlage: „Ein Flughafen, der Geschäftsreisen ermöglicht, die touristische Erreichbarkeit Kärntens ebenso wie Urlaubsreisen ab Kärnten sichert und zugleich medizinische, sicherheitsrelevante und militärische Aufgaben erfüllt, ist ein wesentlicher Standortvorteil.“