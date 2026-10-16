Wutraum eröffnet in Klagenfurt: Hier ist Geschirr zerschmettern erlaubt

In Klagenfurt kann man seinen Emotionen ab sofort freien Lauf lassen: In der Alois-Schader-Straße startete am Freitag Kärntens erster Rage Room. Geführt wird der Wutraum von drei Expertinnen, die genau wissen, wovon sie sprechen.

Was in Wien oder Graz bereits fest zum Angebot gehört, zieht nun auch in die Kärntner Landeshauptstadt ein: Klagenfurt hat seinen ersten „Rage Room“. In diesem speziellen Raum können Besucher nach Herzenslust Geschirr zerschlagen, sich ordentlich austoben und ihrer Wut freien Lauf lassen. Hinter dem Projekt stehen mit der Sozialpädagogin Dominique Binyamin, der Psychotherapeutin Nicole Hofbauer sowie der Sozialarbeiterin Lisa Fian drei echte Expertinnen auf diesem Gebiet.

Ventil für angestauten Frust

„Wir arbeiten hauptsächlich mit geflüchteten Menschen. Diese geraten oft in unfaire Situationen und im Zuge dessen baute sich bei uns vor allem eines auf: Wut“, erzählt Fian im Gespräch mit 5 Minuten. So entstand im Laufe der Zeit die Idee zu „Crash & Create“ – jenem Wutraum, der kürzlich in der Alois-Schader-Straße in Klagenfurt eröffnet hat. Ziel ist es dem angestauten Frust ein Ventil zu bieten. „Die Wut soll ganz offiziell im Vordergrund stehen. Das heißt man kann in einer Session in einem eigenen Raum unter Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen Geschirr zerschmettern.“ Das Werkzeug dafür können sich die Besucher aussuchen: Zur Auswahl stehen etwa verschiedene Hammervarianten oder ein Baseballschläger.

©Amin Niakamal Einmal einfach drauf los schmettern …

Positiver Umgang mit Wut

Das verwendete Porzellan für den Wutraum stammt aus aufgelassenen Gastronomiebetrieben. „Einen Teil haben wir auch aus unserem Umfeld zusammengeklappert“, schmunzelt Fian, die sich über weitere „Sachspenden“ freut. Geplant sind auch sogenannte Specials, wo dann z.B. ein Büro oder ein Hotelzimmer zerstört werden kann. Grundsätzlich soll aber ein positiver Zugang zur Wut geschaffen werden. Deshalb folgen auf das Zerstören im Wutraum positive und kreative Impulse. „Die Teilnehmenden können zum Beispiel einen Brief an ihr zukünftiges Ich schreiben, den wir nach einem gewissen Zeitraum zustellen. Weiters gibt es die Möglichkeit Taschen zu gestalten oder sich eine Glücksscherbe mit nach Hause zu nehmen“, betont die Sozialarbeiterin.

Supervisionen möglich

Das Programm geht weit über das reine Auspowern hinaus: Auch Supervisionen und Einzelgespräche werden angeboten, um mit den eigenen Emotionen zu arbeiten. „Uns ist es wichtig, die Wut in Mut umzuleiten“, führt die Fachfrau aus. Das Ziel sei ein rundum gelungenes Erlebnis, das zum Nachdenken anregt. Ein gemütlich gestaltetes Wohnzimmer bietet im Anschluss Raum für Gespräche. Fian fasst zusammen: „Das Wüten ist bei uns das Um und Auf, aber eben nicht alles.“