Kein Heimsieg: KAC muss sich Capitals geschlagen geben

Der EC KAC musste sich am Freitagabend in den Vienna Capitals beugen. Es reichte für die Klagenfurter nicht zum Heimsieg gegen die Wiener.

Die Gäste erwischten den besseren Start: Bereits in der 4. Minute brachte Senna Peeters die Wiener mit 1:0 in Führung. Die Klagenfurter fanden jedoch eine Antwort. In der 16. Minute nutzte Travis St. Denis eine Überzahlsituation und sorgte mit einem herrlichen Treffer im Powerplay für den 1:1-Ausgleich.

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Nach einem ausgeglichenen Auftaktdrittel setzten die Capitals vor der zweiten Pause den nächsten Nadelstich. Shane Gersich zimmerte den Puk in der 39. Minute unhaltbar ins Netz zur 1:2-Gästeführung. Derselbe Akteur legte in der 43. Minute nach und erhöhte mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 1:3. Die Hausherren kämpften sich in der 46. Minute noch einmal heran, als Thomas Hundertpfund in Überzahl auf 2:3 stellte. Am Ende blieb es bei diesem Spielstand; die Capitals holten sich damit den Sieg.