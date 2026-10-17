Klagenfurter (75) wollte verlorene Kryptowährungen retten – wird erneut abgezockt

Ein Klagenfurter (75) fiel erneut auf Betrüger herein. Sie lockten ihn mit einer Testzahlung in die Falle.

Ein 75-jähriger Klagenfurter ist erneut Opfer von Kriminellen geworden, nachdem er bereits im Jahr 2020 Kryptowährungen durch einen Online-Betrug verloren hatte, welchen er ein Jahr später zur Anzeige brachte. Im Juli 2026 kontaktierten ihn Unbekannte per E-Mail und behaupteten, sein damaliges Vermögen sei wiederbeschafft worden.

Testrückzahlung

„Die Täter täuschten das Opfer in der Folge dadurch, dass sie zunächst eine Gebühr von 200 Euro forderten und kurz darauf 400 Euro als angebliche Testrückzahlung überwiesen, um Vertrauen aufzubauen“, schildert die Landespolizeidirektion Kärnten zum Hergang.

Wieder Opfer eines Betruges

Nachdem die Basis geschaffen war, meldeten sich die Personen im Oktober 2026 erneut telefonisch bei dem Mann. Sie traten dabei als Repräsentanten einer sogenannten „Cashback-Firma“ auf und verlangten eine Überweisung von mehreren Tausend Euro, was angeblich notwendig sei, um das gesamte Kapital freizugeben. Der 75-Jährige kam der Anweisung nach und büßte dadurch abermals einen Betrag in Höhe von einigen Tausend Euro ein.