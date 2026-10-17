Offenes Ohr für die Stadt: Klagenfurts Grünen-Chef teilt seine Handynummer

Stefan Samonig, Stadtparteiobmann der Grünen, kritisiert die aktuelle Situation im Rathaus, in der die Anliegen der Menschen seiner Ansicht nach oft auf der Strecke bleiben: „Immer mehr Menschen haben das Gefühl, dass in der Politik viel über sie geredet wird, aber viel zu selten mit ihnen. Und dass Entscheidungen getroffen werden, ohne wirklich zu verstehen, was sie im Alltag beschäftigt. Gerade in Klagenfurt erleben wir, dass sich die Parteien im Rathaus in Machtspielen, Eigeninteressen und Politik-Irrsinn verlieren, während die Probleme der Klagenfurterinnen und Klagenfurter liegen bleiben. Wir wollen das anders machen. Gute Politik beginnt nicht mit fertigen Antworten, sondern damit, dass man die richtigen Fragen stellt und den Menschen wirklich zuhört“, so Samonig.

„Genau so darf Politik nicht sein“

Um dies umzusetzen, suchen die Grünen bereits seit dem Sommer durch Hausbesuche das direkte Gespräch. Ziel sei es herauszufinden, wo die Stadtplanung an den Bedürfnissen vorbeigeht und welche Probleme im Alltag bestehen. „Manchmal hört man zuerst eine ganz alltägliche Geschichte. Aber wenn man genauer nachfragt, merkt man, wie viel dahintersteckt. Diese Gespräche zeigen uns, wo der Schuh drückt und wo Menschen das Gefühl haben, mit ihren Sorgen allein zu sein. Wer Politik für Klagenfurt machen will, muss zuerst verstehen, was die Klagenfurterinnen und Klagenfurter tatsächlich bewegt“, schildert der Parteiobmann. Als mahnendes Beispiel führt er den Fall einer Bürgerin an, die sich intensiv und inklusive Unterschriftensammlung für die Sanierung eines Spielplatzes eingesetzt hatte – dieser wurde letztlich abgerissen und durch Parkplätze ersetzt: „Da engagiert sich jemand, investiert Zeit und versucht, etwas für die Nachbarschaft zu verbessern, und am Ende bleibt das Gefühl, dass die eigene Stimme nichts zählt. Genau so darf Politik nicht sein. Menschen müssen erleben, dass es sich lohnt, sich einzubringen, und dass ihre Anliegen ernst genommen werden“, betont Samonig.

„Ohne komplizierte Wege und große Hürden“

Um Hürden weiter abzubauen, macht der Stadtparteiobmann nun seine persönliche Telefonnummer öffentlich, damit soll ein direkter Kanal für Kritik, Ideen und Probleme geschaffen werden: „Es ist ein Angebot zum persönlichen Gespräch und ein bewusst einfacher Zugang zur Politik, ohne komplizierte Wege und große Hürden. Für mich ist klar: Politik darf nicht im eigenen Kreis stattfinden. Ich will wissen, was die Klagenfurterinnen und Klagenfurter bewegt, was sie beschäftigt und was ihnen Sorgen macht. Deshalb gebe ich meine Telefonnummer her. Und wenn ich gerade nicht abheben kann, rufe ich zurück“, verspricht er.

Anliegen zum Ausgangspunkt machen

Das Gesprächsangebot richte sich an alle Menschen in der Stadt. Die neue Kampagne soll verdeutlichen, dass politische Arbeit näher an der Bevölkerung und offen für Kritik stattfinden kann: „Es sind alle eingeladen, sich zu melden, auch jene, die mit uns nicht immer einer Meinung sind oder sich bisher von der Politik nicht angesprochen gefühlt haben. Wir wollen nicht über die Klagenfurterinnen und Klagenfurter hinweg entscheiden, sondern ihre Anliegen zum Ausgangspunkt unserer Arbeit machen“, so Samonig abschließend.