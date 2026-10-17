Süduferstraße gesperrt: Mehrere Einsatzkräfte nach Motorradunfall vor Ort

Auf der L96 Wörthersee Süduferstraße kollidierte ein Motorradfahrer mit einem Pkw. Zahlreiche Einsatzkräfte und ein Hubschrauber sind vor Ort. Die Straße ist gesperrt.

Wie mehrere Leser gegenüber 5 Minuten berichten, soll es auf der L96 Wörthersee Süduferstraße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen sein. Auf Nachfrage bei Kommandant OBI Friedrich Scheucher von der FF Maria Wörth / Reifnitz wurde der Einsatz bestätigt: „Ein Motorradfahrer ist gegen einen Pkw geprallt, der Motorradfahrer wird momentan verarztet“, schildert er und bestätigte, dass neben der Feuerwehr auch die Polizei, der Notarzt sowie ein Hubschrauber vor Ort sind. Die Straße ist ebenso gesperrt. Weitere Informationen sind aus aktueller Sicht noch unklar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.10.2026 um 13:16 Uhr aktualisiert