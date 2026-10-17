Restaurierung des Wintschacherkreuzes in Viktring abgeschlossen

Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber übergab dazu gemeinsam mit Stadtrat Julian Geier die Förderzusage des Landes an Förderwerberin Sabine Kropfitsch. Von den Gesamtkosten der Sanierung in Höhe von 12.000 Euro wurden 6.000 Euro über die Kleinprojekteförderung des Landes finanziert.

Regionales Erbe

„Bildstöcke wie das Wintschacherkreuz begleiten uns auf unseren Wegen durch die Heimat. Sie erzählen vom Glauben und vom Alltag der Menschen, die hier gelebt und gearbeitet haben. Dieses regionale Erbe ist wertvoll und deshalb wollen wir es für die kommenden Generationen bewahren“, betonte der Landeshauptmann-Stellvertreter bei der Übergabe. Gruber sprach der Förderwerberin Sabine Kropfitsch seinen Dank für ihr besonderes Engagement bei der Sanierung des Kreuzes aus.

Restauriert

Im Rahmen der Maßnahmen wurden der Stock sowie die Dachkonstruktion saniert. Das Dach erhielt eine neue Eindeckung mit Holzschindeln und auch die Fresken wurden restauriert. Bei dem Wintschacherkreuz handelt es sich um einen barocken Nischenbildstock. Er gehört zu den rund 1.500 Bildstöcken und Wegkreuzen, die das Kärntner Landschaftsbild prägen.