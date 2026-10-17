Tradition: Klagenfurt feierte Erntedank am Benediktinermarkt

Der Klagenfurter Benediktinermarkt stand am Samstag ganz im Zeichen des traditionellen Erntedankfestes. Ein bunter Festumzug, die Segnung der Erntekrone und regionale Klänge lockten zahlreiche Besucher an.

Den Auftakt des traditionellen Erntedankfestes bildete ein Festumzug, der vom Stadttheater in Richtung Markt zog. An der Spitze marschierte die Stadtkapelle Klagenfurt, gefolgt von Vertretern der Politik, den Stadtrichtern zu Clagenfurth, den Bürgerfrauen, den Klagenfurter Fahnenschwingern sowie dem Jugend Roten Kreuz. Am Zielort segnete Dompfarrer Peter Allmaier die Erntekrone, welche von der Buschenschank Schifferl bereitgestellt worden war. Für den musikalischen Rahmen zeichnete erneut die Stadtkapelle verantwortlich, ehe „Die Volxbradler“ mit ihren Ziehharmonikas im Anschluss für Stimmung sorgten.

Klagenfurt feiert Erntedank

Bürgermeister und Marktreferent Christian Scheider (FSP) hob die Bedeutung der Veranstaltung hervor: „Das Erntedankfest ist nicht nur ein Fest der Ernte. Es ist auch ein Fest der Gemeinschaft, der Wertschätzung und des Zusammenhalts. Wer hier am Benediktinermarkt einkauft, kauft nicht einfach nur ein. Er unterstützt Menschen aus der Region, stärkt unsere Wirtschaft und trägt dazu bei, dass Traditionen weiterleben und unsere Stadt ihren unverwechselbaren Charakter bewahrt.“ Organisiert wurde das Brauchtumsevent vom Stadtmarketing in Kooperation mit dem Marktamt Klagenfurt.