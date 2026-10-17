Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©StadtKommunikation / Hude
Ein Bild auf 5min.at zeigt Bürgermeister Christian Scheider gemeinsam mit weiteren Vertretern der Stadtpolitik beim Bieranstich.
Klagenfurt feierte am Benediktinermarkt das traditionelle Erntedankfest.
Klagenfurt
17/10/2026
Am Samstag
#goodnews

Tradition: Klagenfurt feierte Erntedank am Benediktinermarkt

Der Klagenfurter Benediktinermarkt stand am Samstag ganz im Zeichen des traditionellen Erntedankfestes. Ein bunter Festumzug, die Segnung der Erntekrone und regionale Klänge lockten zahlreiche Besucher an.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(172 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Den Auftakt des traditionellen Erntedankfestes bildete ein Festumzug, der vom Stadttheater in Richtung Markt zog. An der Spitze marschierte die Stadtkapelle Klagenfurt, gefolgt von Vertretern der Politik, den Stadtrichtern zu Clagenfurth, den Bürgerfrauen, den Klagenfurter Fahnenschwingern sowie dem Jugend Roten Kreuz. Am Zielort segnete Dompfarrer Peter Allmaier die Erntekrone, welche von der Buschenschank Schifferl bereitgestellt worden war. Für den musikalischen Rahmen zeichnete erneut die Stadtkapelle verantwortlich, ehe „Die Volxbradler“ mit ihren Ziehharmonikas im Anschluss für Stimmung sorgten.

Klagenfurt feiert Erntedank

Bürgermeister und Marktreferent Christian Scheider (FSP) hob die Bedeutung der Veranstaltung hervor: „Das Erntedankfest ist nicht nur ein Fest der Ernte. Es ist auch ein Fest der Gemeinschaft, der Wertschätzung und des Zusammenhalts. Wer hier am Benediktinermarkt einkauft, kauft nicht einfach nur ein. Er unterstützt Menschen aus der Region, stärkt unsere Wirtschaft und trägt dazu bei, dass Traditionen weiterleben und unsere Stadt ihren unverwechselbaren Charakter bewahrt.“ Organisiert wurde das Brauchtumsevent vom Stadtmarketing in Kooperation mit dem Marktamt Klagenfurt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at