Klagenfurter Tourismusverband stellt Weichen für die Zukunft

Im Rahmen der konstituierenden Vollversammlung im Konzerthaus Klagenfurt wurden die Funktionsträger des neuen Tourismusverbandes „Region Klagenfurt am Wörthersee“ bestimmt. Zum Vorsitzenden wurde Adolf Kulterer (Feine Küche Kulterer GmbH) gewählt, seine Stellvertretung übernimmt Helvig Kanduth (Hotel Restaurant Sandwirth GmbH). Das Vorstandsteam vervollständigen zehn gewählte Wirtschaftsvertreter sowie Repräsentanten der drei nächtigungsstärksten Gemeinden Klagenfurt am Wörthersee, Maria Saal und Grafenstein. Der Verbandssitz ist in Klagenfurt angesiedelt. Auch im künftigen Gebietszuschnitt bleibt alles beim Alten: Die Gemeinden Klagenfurt, Maria Saal, Grafenstein, Ebenthal in Kärnten und Poggersdorf bilden weiterhin die Tourismusregion, eine Aufteilung auf mehrere Erlebnisräume findet nicht statt.

©Büro Schuschnig Am Foto: Vorstandsvorsitzender Adolf Kulterer und Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (v.l.)

Kärntner Tourismus voranbringen

Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) hob die Bedeutung der Neuausrichtung hervor: „Die enge Kooperation von Tourismus, Wirtschaft und Gemeinden ist weiterhin notwendig, um den Kärntner Tourismus voranzubringen. Ich bedanke mich aber insbesondere bei allen Unternehmern, die sich bereit erklären, Verantwortung zu übernehmen. Dieses gesamte Vorstandsteam ist ein starkes Zeichen, dass die Reform bereits erste Früchte trägt.“

Klagenfurt plant die Tourismus-Zukunft

Hintergrund der Wahl ist die große Tourismusreform des Landes, die 125 Organisationen zu neun Verbänden sowie der Kärnten Werbung bündelt. 5 Minuten berichtete. Der Klagenfurter Verband nimmt seine operative Arbeit am 1. Jänner 2027 auf, die Vorbereitungen laufen jedoch schon jetzt. Erstmals werden Fünf-Jahres-Konzepte zur Infrastrukturplanung erstellt. Diese Vorplanung bildet die Voraussetzung, um Gelder aus dem neuen landesweiten Infrastrukturfonds abzurufen, der über die Aufenthaltsabgabe jährlich etwa acht Millionen Euro für Projekte generiert.