Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Büro Schuschnig
Ein Bild auf 5min.at zeigt den gesamten Vorstand des Tourismusverbandes „Region Klagenfurt am Wörthersee“.
Das Klagenfurter Tourismusgefüge ordnet sich neu.
Klagenfurt
17/10/2026
Neuer Vorstand

Klagenfurter Tourismusverband stellt Weichen für die Zukunft

Am Mittwoch wählte die Vollversammlung im Konzerthaus Klagenfurt den Vorstand des neuen Tourismusverbandes „Region Klagenfurt am Wörthersee“. Adolf Kulterer übernimmt ab 1. Jänner den Vorsitz.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
2 Minuten Lesezeit(258 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Im Rahmen der konstituierenden Vollversammlung im Konzerthaus Klagenfurt wurden die Funktionsträger des neuen Tourismusverbandes „Region Klagenfurt am Wörthersee“ bestimmt. Zum Vorsitzenden wurde Adolf Kulterer (Feine Küche Kulterer GmbH) gewählt, seine Stellvertretung übernimmt Helvig Kanduth (Hotel Restaurant Sandwirth GmbH). Das Vorstandsteam vervollständigen zehn gewählte Wirtschaftsvertreter sowie Repräsentanten der drei nächtigungsstärksten Gemeinden Klagenfurt am Wörthersee, Maria Saal und Grafenstein. Der Verbandssitz ist in Klagenfurt angesiedelt. Auch im künftigen Gebietszuschnitt bleibt alles beim Alten: Die Gemeinden Klagenfurt, Maria Saal, Grafenstein, Ebenthal in Kärnten und Poggersdorf bilden weiterhin die Tourismusregion, eine Aufteilung auf mehrere Erlebnisräume findet nicht statt.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Vorstandsvorsitzenden Adolf Kulterer und Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig
©Büro Schuschnig
Am Foto: Vorstandsvorsitzender Adolf Kulterer und Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (v.l.)

Kärntner Tourismus voranbringen

Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) hob die Bedeutung der Neuausrichtung hervor: „Die enge Kooperation von Tourismus, Wirtschaft und Gemeinden ist weiterhin notwendig, um den Kärntner Tourismus voranzubringen. Ich bedanke mich aber insbesondere bei allen Unternehmern, die sich bereit erklären, Verantwortung zu übernehmen. Dieses gesamte Vorstandsteam ist ein starkes Zeichen, dass die Reform bereits erste Früchte trägt.“

Klagenfurt plant die Tourismus-Zukunft

Hintergrund der Wahl ist die große Tourismusreform des Landes, die 125 Organisationen zu neun Verbänden sowie der Kärnten Werbung bündelt. 5 Minuten berichtete. Der Klagenfurter Verband nimmt seine operative Arbeit am 1. Jänner 2027 auf, die Vorbereitungen laufen jedoch schon jetzt. Erstmals werden Fünf-Jahres-Konzepte zur Infrastrukturplanung erstellt. Diese Vorplanung bildet die Voraussetzung, um Gelder aus dem neuen landesweiten Infrastrukturfonds abzurufen, der über die Aufenthaltsabgabe jährlich etwa acht Millionen Euro für Projekte generiert.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Helmuth Micheler, Sebastian Schuschnig, Helvig Kanduth, Adolf Kulterer, Susanne Maria Blatnig-Stissen, Julian Geier.
©Büro Schuschnig
Am Foto: TVB-Geschäftsführer Helmuth Micheler, Landesrat Sebastian Schuschnig, Vorstandsvorsitzender-Stellvertreterin Helvig Kanduth, Vorstandsvorsitzender Adolf Kulterer, Finanzreferentin Susanne Blatnig-Stissen und Stadtrat Julian Geier (v.l.)
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at