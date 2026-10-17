Die Baustellen-Geduldsprobe am Klagenfurter Südring geht in die nächste Runde. Nach den Leitungsarbeiten der KELAG startet am 19. Oktober eine Fahrbahnsanierung zwischen der St. Ruprechter Straße und dem Lagerhaus.

Am Klagenfurter Südring (B70d Harbacher Straße) steht Autofahrern die nächste Bauphase bevor. Nachdem dort im Vorjahr die Stadtwerke und zuletzt die KELAG Leitungen verlegen ließen, übernimmt ab Montag, dem 19. Oktober, das Land Kärnten. Auf einer Länge von 420 Metern – zwischen der Kreuzung St. Ruprechter Straße und der Höhe Lagerhaus – wird die Fahrbahn vollflächig erneuert.

Sanierung dringend nötig

Das wiederholte Aufreißen der Straße in den vergangenen zwei Jahren hat deutliche Spuren hinterlassen: Starke Unebenheiten, Netzrisse und Spurrinnen machen die Sanierung auf der vierspurigen Strecke mit täglich über 15.000 Fahrzeugen dringend erforderlich. Straßenbaureferent LHStv. Martin Gruber (ÖVP) erklärt dazu: „Ich verstehe jeden, der sich über die Situation am Südring ärgert. Aber die Fahrbahn kann nicht im derzeitigen Zustand bleiben.“

Arbeiten dauern bis Dezember

Das Straßenbaureferat investiert insgesamt 590.000 Euro in das Projekt. Vor dem Abtragen der alten Asphaltschichten und dem Auftragen der neuen Trag- und Deckschicht muss die gesamte Entwässerung erneuert werden. Die Arbeiten finden unter der Woche, teils in Nachtschichten, statt. Der Verkehr wird ohne Umleitung aufrechterhalten, während der Fräs- und Asphaltierungsarbeiten jedoch händisch geregelt. Mitte Dezember soll die Maßnahme abgeschlossen sein.