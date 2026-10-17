Nachkriegsautorin im Fokus: Neue Schau beleuchtet Ingeborg Bachmann

Im Jahr ihres 100. Geburtstags stellt das kärnten.museum das Schaffen einer der bedeutendsten europäischen Nachkriegsautorinnen in den Mittelpunkt. Am Samstag wurde die "Ingeborg Bachmann"-Sonderausstellung eröffnet.

Klagenfurt gedenkt einer ihrer prägendsten Stimmen: Am Todestag von Ingeborg Bachmann fiel im kärnten.museum der Startschuss für eine umfassende Schau zu ihrem Leben und Schaffen. Die Sonderausstellung ist ein zentraler Baustein des Kärntner Kulturjahres 2026, das unter dem Motto „Jahr der Literatur/Leto literature“ steht.

Kunst und Literatur

Einen besonderen Höhepunkt setzt der international renommierte Künstler Anselm Kiefer, der einen eigenen Ausstellungsraum gestaltete. Bereits im Juni wurde seine Skulptur „Die Orden der Nacht“ vor dem Ingeborg Bachmann Haus enthüllt. Zur feierlichen Eröffnung reiste auch der Bruder der Dichterin, Heinz Bachmann, an. Die Schauspielerin Magda Kropiunig las aus den Werken „Jugend in einer österreichischen Stadt“ sowie „Böhmen liegt am Meer“.

©Büro LHStv.in Schaunig Einen besonderen künstlerischen Akzent setzt der Maler und Bildhauer Anselm Kiefer.

Kulturreferentin würdigt Bachmanns Wirken

„Ingeborg Bachmann hat mit ihrer Literatur nicht nur die Welt beschrieben, sondern immer auch die Frage gestellt, wie sie verändert werden kann. Ihr Ringen um eine neue, wahrhaftige Sprache, die den Verhältnissen auf den Grund geht, ist heute so aktuell wie vor Jahrzehnten. Dass wir ihr Werk auf so eindrucksvolle Weise zugänglich machen können, ist ein starkes Zeichen für die Bedeutung der Literatur in unserem Land“, betonte Kulturreferentin LHStv.in Gaby Schaunig (SPÖ).

Einzigartige Einblicke

Konzipiert wurde das Projekt vom Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek gemeinsam mit dem Literaturhaus München und durch Bestände des kärnten.museums ergänzt. Wertvolle Originaldokumente – darunter Manuskripte, Typoskripte und Briefe aus dem UNESCO-Weltdokumentenerbe – machen die Entstehung ihres Werks greifbar. Die Ausstellung beleuchtet Bachmanns Auseinandersetzung mit Krieg, Krankheit, Geschlechterverhältnissen sowie Philosophie und Musik. Fotos, Film- und Tonaufnahmen vervollständigen das Bild der Nachkriegsautorin.