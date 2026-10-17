Nach Dämpfer: KAC peilt in Budapest drei Punkte an

Für die Rotjacken geht eine weitere anstrengende Arbeitswoche zu Ende: Nach mehr als 2.700 zurückgelegten Reisekilometern schließt der EC-KAC seine vierte Woche in Folge mit drei Bewerbsspielen ab. Es ist zugleich die letzte Woche mit der doppelten Belastung aus Champions Hockey League und win2day ICE Hockey League.

Alle bisherigen Begegnungen gewonnen

Am Sonntagnachmittag treffen die Klagenfurter auf den Ferencvárosi TC. Gegen den ungarischen Klub verteidigt der KAC eine makellose Bilanz: In der vergangenen Saison entschieden die Kärntner alle vier direkten Duelle in der regulären Spielzeit für sich – bei 12:0 Punkten und einem Torverhältnis von 19:6. Der Gegner aus Budapest, der im Sommer 2025 in die Liga aufgenommen wurde, hält aktuell bei vier Siegen und fünf Niederlagen. In den jüngsten sechs Partien wechselten sich bei den Ungarn Erfolg und Niederlage stets ab.

KAC will in Budapest drei Punkte holen

Der KAC reist mit einer 2:3-Heimniederlage gegen die Vienna Capitals im Gepäck an, durch die die Mannschaft auf Tabellenplatz vier zurückfiel. Stürmer Jacob Hudson betont die Bedeutung der Begegnung: „Am Sonntag in Budapest und nach einer Heimniederlage ist es umso wichtiger, dass wir unser Spiel durchziehen. Wir werden in dieser Liga keine einfachen Partien serviert bekommen, aber wenn wir unser System sauber umsetzen und das, was in uns steckt, auf das Eis bringen, dann haben wir gegen Ferencváros sicher sehr gute Chancen auf einen Sieg.“ Hudson verweist zudem auf die Rahmenbedingungen: „Wir haben eine lange Anreise und einen ungewöhnlich frühen Spielbeginn, wir müssen also doppelt bereit sein und uns dann voll dieser Aufgabe widmen, damit wir wieder drei Punkte auf unser Konto bringen.“

KAC reist ersatzgeschwächt zum Auswärtsspiel

Personell bleibt die Lage gegenüber dem Freitagspiel weitgehend unverändert. Neben den Langzeitverletzten Sebastian Dahm, Fabian Hochegger und Matt Fraser fehlen auch Maximilian Preiml und Jan Muršak. Preiml peilt eine Rückkehr nach der Länderspielpause im November an, während sich Muršak am Freitagmorgen beim Off-Ice-Training verletzte und nach dem Wochenende neu evaluiert wird. Gerrit Böhs und Niclas Micelli reisen ebenfalls nicht mit nach Ungarn, da sie im Auswärtsspiel des Future Teams bei den Wipptal Broncos zum Einsatz kommen.