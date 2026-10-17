Schwerer Crash auf B85 fordert Verletzte: Rettungskräfte im Einsatz

Auf der B85 im Bereich Weizelsdorf ist es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Autos sollen laut ersten Infos zusammengestoßen sein. Feuerwehren und sogar ein Rettungshubschrauber stehen im Einsatz.

Am Samstagabend, 17. Oktober, kam es auf der B85 im Bereich des Bahnhofs Weizelsdorf (Klagenfurt-Land) zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen sollen zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert sein. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr und Rettung sind vor Ort.

Rettungskräfte nach Unfall auf der B85 im Einsatz

Bei dem Unfall soll es auch Verletzte gegeben haben, wie Augenzeugen berichten. Wie viele Personen betroffen sind und wie schwer sie verletzt wurden, ist derzeit noch unklar. Nach ersten Informationen wurde auch ein Rettungshubschrauber angefordert. Auf einem Bild vom Unfallort ist ein seitlich liegendes Fahrzeug zu sehen. Mehrere Feuerwehrkräfte sind an der Unfallstelle im Einsatz. Der Einsatz ist aktuell noch im Gange. Die genaue Unfallursache ist bislang nicht bekannt. Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor.

©FF Ferlach

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.10.2026 um 20:16 Uhr aktualisiert