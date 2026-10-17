Schutz und Perspektiven: Klagenfurter Jugendnotschlafstelle erhält Sozialpreis

Ein sicherer Hafen für junge Menschen in Not: Die Klagenfurter Jugendnotschlafstelle JUNO feierte ihr 20-jähriges Bestehen. Im Rahmen der Jubiläumsfeier wurde die Einrichtung mit dem Sozialpreis ausgezeichnet.

Ein sicheres Dach über dem Kopf, eine warme Mahlzeit oder eine Dusche: Für viele von Obdachlosigkeit bedrohte Jugendliche in Klagenfurt ist das keine Selbstverständlichkeit. Weil ihnen oft ein stabiles familiäres Umfeld fehlt, bietet die Jugendnotschlafstelle Klagenfurt (JUNO) seit zwei Jahrzehnten einen sicheren Ort, Unterstützung und neue Perspektiven.

Gelebte Menschlichkeit

Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten im Festsaal der Arbeiterkammer Kärnten erhielt die Einrichtung dafür nun den Sozialpreis der Stadt Klagenfurt. Bürgermeister Christian Scheider (FSP) erklärte: „Die JUNO ist seit 20 Jahren eine unverzichtbare Anlaufstelle für Jugendliche ohne Dach über dem Kopf. Mit großem Engagement, professioneller Unterstützung und Empathie gibt das Team den jungen Menschen Halt und Perspektiven. Der Sozialpreis ist unsere Anerkennung und unser Danke für diese wertvolle Arbeit.“ Der Sozialreferent hob hervor, dass die Hilfseinrichtung weit mehr als nur ein Schlafplatz sei. „20 Jahre Jugendnotschlafstelle Klagenfurt, das sind zwei Jahrzehnte gelebter Menschlichkeit, Solidarität und Verantwortung für junge Menschen in schwierigen Lebenssituationen“, betonte das Stadtoberhaupt abschließend.

©SK/Hude JUNO-Leiter Wolfgang Schmölzer und seine Kollegin Mara Lesjak nahmen den Sozialpreis von Bürgermeister Christian Scheider entgegen.