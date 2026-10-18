Brand in Klagenfurt: Hausbesitzer bei Löschversuch verletzt

In Klagenfurt stand am Samstagabend ein Geräteschuppen in Vollbrand. Die Flammen griffen auf eine Garage über und bedrohten ein Wohnhaus. Bei ersten Löschversuchen wurde der Hausbesitzer leicht verletzt.

In der Föhrengasse in Klagenfurt stand am Samstagabend ein Geräteschuppen in Vollbrand. Die Flammen griffen auf eine angrenzende Garage über.

In der Föhrengasse in Klagenfurt stand am Samstagabend ein Geräteschuppen in Vollbrand. Die Flammen griffen auf eine angrenzende Garage über.

Am Samstag, dem 17. Oktober, wurde die Berufsfeuerwehr Klagenfurt gegen 22.15 Uhr zu einem Brand in die Föhrengasse gerufen. Schon auf der Anfahrt erfuhren die Einsatzkräfte, dass ein Geräteschuppen in Vollbrand stand und die Flammen bereits auf die angrenzende Garage übergriffen. Vor Ort zeigte sich das Ausmaß des Brandes: Das Feuer hatte sich bereits auf die Dachkonstruktion der Garage ausgebreitet. Auch das nahegelegene Wohnhaus war in Gefahr.

Wohnhaus in Gefahr

Durch die enorme Hitze drohten die Flammen auch auf das Wohnhaus überzugreifen. Die Feuerwehr musste daher rasch handeln. „Unverzüglich wurde eine Riegelstellung zum Schutz des Wohnhauses eingerichtet und gleichzeitig mit den Löschmaßnahmen am brennenden Geräteschuppen sowie an der Dachkonstruktion der Garage begonnen“, berichtet die Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Mehrere Atemschutztrupps standen dabei im Einsatz.

©Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Wörthersee | Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das nahegelegene Wohnhaus verhindern. Der Geräteschuppen wurde vollständig zerstört.

Dach musste geöffnet werden

Doch die Flammen hatten sich bereits in die Dachkonstruktion der Garage gefressen. Um auch dort alle Brandherde ablöschen zu können, mussten die Einsatzkräfte Teile der Dacheindeckung entfernen. Anschließend wurde die darunterliegende Konstruktion geöffnet. So konnte die Feuerwehr auch die Flammen im Inneren der Dachkonstruktion bekämpfen.

Hausbesitzer verletzt

Der Löschangriff zeigte Wirkung: Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich der Brand weiter ausbreitete. Das angrenzende Wohnhaus blieb vor den Flammen geschützt. Am Geräteschuppen und an der Garage entstand allerdings großer Schaden. „Der Geräteschuppen wurde durch den Brand vollständig zerstört, an der Garage entstand ein enormer Sachschaden“, schildern die Kameraden der Berufsfeuerwehr. Der Hausbesitzer wurde bei ersten eigenen Löschversuchen leicht verletzt.

Drei Feuerwehren im Einsatz

Neben der Berufsfeuerwehr Klagenfurt waren auch die Freiwillige Feuerwehr Wölfnitz und die Freiwillige Feuerwehr Kalvarienberg im Einsatz. Gemeinsam gelang es den Einsatzkräften, ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus zu verhindern.