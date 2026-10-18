100 Jahre Volkskino Klagenfurt: Landeshauptstadt ehrt Kulturtreffpunkt

Das Volkskino in St. Ruprecht feierte am Donnerstagabend sein 100-jähriges Jubiläum. Anlässlich des Bestehens überreichten Bürgermeister Christian Scheider und Kulturreferent Stadtrat Franz Petritz dem Verein „Neues Volkskino“ mit dem Vorstand Marie-Therese Vollmer, Matthias Wieser und Robert Schabus die Dank- und Anerkennungsurkunde der Landeshauptstadt Klagenfurt. Das Programmkino gilt seit Jahrzehnten als kultureller Treffpunkt für besondere Leinwanderlebnisse.

Seit 100 Jahren

„Das Volkskino ist ein Ort, an dem die Leinwand Horizonte öffnet und Geschichten Menschen verbinden. Es ist ein Stück Klagenfurter Stadtgeschichte und ein wichtiger Bestandteil unserer vielfältigen Kulturlandschaft. Dieses Programmkino leistet einen wertvollen Beitrag, indem es unsere Landeshauptstadt kulturell vielfältiger macht und das Leben hier bereichert. Ich danke allen, die das Volkskino über Jahrzehnte hinweg getragen, gestaltet und weiterentwickelt haben, ganz herzlich für ihr Engagement!“, sagt Bürgermeister Christian Scheider. „Seit 100 Jahren zeigt das Volkskino, dass Kino mehr ist als Unterhaltung. […] Dass mit ‚Panzerkreuzer Potemkin‘ jener Film zum Jubiläum zurückkehrt, der 1926 den Auftakt machte, ist ein starkes Zeichen. Seine Botschaft ist heute so aktuell wie damals: Ungerechtigkeit muss hinterfragt werden, Widerspruch ist notwendig. Die steigenden Besucherzahlen sprechen für sich und zeigen, welchen Stellenwert das Volkskino bis heute hat. Ich wünsche mir, dass es auch in Zukunft ein wichtiger Treffpunkt für unsere Stadt bleibt“, ergänzt Kulturreferent Stadtrat Franz Petritz.

Besondere Jubiläumsfeier

Die Jubiläumsfeier am 15. Oktober begann um 18 Uhr mit Einblicken in die Geschichte des Hauses sowie des Vereins. Gezeigt wurde der Stummfilmklassiker „Panzerkreuzer Potemkin“ aus dem Jahr 1925, welcher vor 100 Jahren als erster Film im Volkskino lief. Musikalisch begleitet wurde die Aufführung live vom Stummfilmmusiker Günter A. Buchwald zusammen mit Studierenden und Absolventen der Gustav Mahler Privatuniversität Klagenfurt (GMPU). Im Anschluss an die Filmvorstellung legte „MAMA FEELGOOD“ auf.