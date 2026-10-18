Unfall in Klagenfurt sorgt für Tunnelsperre

Auf der A2 Süd Autobahn Richtung Graz hat sich aktuell ein Verkehrsunfall ereignet. Aus diesem Anlass gibt es eine Sperre des Falkenbergtunnels auf der Klagenfurter Nordumfahrung. Wie lange die Sperre aufrechtbleibt und ob es einen möglichen Personenschaden gibt, ist bislang unklar. Ausweichmöglichkeit besteht über das Klagenfurter Stadtgebiet, wie „Antenne Kärnten“ berichtet.