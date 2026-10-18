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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at ist ein stau zu sehen.
Wie lange die Sperre aufrechtbleibt ist bislang unklar.
Klagenfurt
18/10/2026
Aktuell

Unfall in Klagenfurt sorgt für Tunnelsperre

Wegen eines Unfalls ist der Falkenbergtunnel auf der Klagenfurter Nordumfahrung gesperrt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(62 Wörter)
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Auf der A2 Süd Autobahn Richtung Graz hat sich aktuell ein Verkehrsunfall ereignet. Aus diesem Anlass gibt es eine Sperre des Falkenbergtunnels auf der Klagenfurter Nordumfahrung. Wie lange die Sperre aufrechtbleibt und ob es einen möglichen Personenschaden gibt, ist bislang unklar. Ausweichmöglichkeit besteht über das Klagenfurter Stadtgebiet, wie „Antenne Kärnten“ berichtet.

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