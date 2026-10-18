Man muss nicht alles verstehen. Ich zum Beispiel gebe zu, dass ich von der Einsteinschen Relativitätstheorie keine Ahnung habe. Allerdings: Auch den Hang des Betriebsrates im Klinikum Klagenfurt zu exklusiven Reisen verstehe ich nicht. Sri Lanka, Kenia, USA, Dom. Rep. oder Thailand konnte oder kann man ebenso recht kostengünstig genießen wie Ägypten, Norwegen oder Japan. Aber eben nicht jeder. Es sind stets nur ein paar Dutzend Reiseteilnehmer sowie zumindest ein kostenlos mitreisender „Begleiter“, gerne auch aus dem Kreis von Bekannten oder Freunden.

Ganz im Sinne der Kontakt- und Freundschaftspflege

Nun wird niemand etwas einwenden gegen Ausflüge nach – sagen wir einmal Portoroz oder Jesolo oder auch Wien, Graz oder vielleicht auch München. Ganz im Sinne der Kontakt- und Freundschaftspflege, der internen Kommunikation oder einfach des Vergnügens wegen. Aber Japan? USA? Sri Lanka? Dass der Betriebsratsfonds, den jeder Klinikum-Bedienstete mit 0,4 Prozent seines Bruttolohns füttert, dunkelrot FSG-dominiert wird, ist allgemein bekannt. Wen wundert’s, dass die oppositionellen Kärntner Parteien Team Kärnten, Grüne und Neos Sturm gegen diesen Privilegienstadel laufen.

Im Chor der Proteste sing nicht jeder mit

Gerhard Köfer (TK) ortet einen roten Betriebsrats-Reiseskandal, Janos Juvan (Neos) sieht eine Selbstbedienungsmentalität und Olga Voglauer (Grüne) fordert lückenlose Aufklärung. Auffällig: Im Chor der Proteste singen SPÖ und ÖVP nicht mit. Wie gesagt: ziemlich auffällig. Dass diese Geschichte für diese Parteien in den beginnenden Wahlkämpfen für die Gemeindewahlen sowie die ebenso anstehende Landtagswahl ein belastendes Hauptthema sein könnte, wurde offenbar noch nicht bewusst. Und das Betriebsrats-Reisebüro könnte sein Angebot reduzieren. Vielleicht Jesolo statt Japan.