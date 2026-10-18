Jägerbataillon 25 feierte Traditionstag in Klagenfurt

Das Jägerbataillon 25 beging am Freitag in der Khevenhüller-Kaserne in Klagenfurt-Lendorf seinen Traditionstag. Am militärischen Festakt nahmen neben dem Traditionsverband Infanterieregiment „Graf von Khevenhüller“ Nr. 7 auch die „Freunde des Jägerbataillons 25“ teil. Seitens der Kärntner Landesregierung richtete sich Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber mit einer Rede an die Soldatinnen und Soldaten.

„Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif“

„Sieben Jahrzehnte Jägerbataillon 25 sind sieben Jahrzehnte Dienst an der Republik und Schutz für unsere Kärntner Heimat. Als einziges auf Luftlandung spezialisiertes Jägerbataillon des Bundesheeres leisten Sie Beeindruckendes, sowohl im militärischen Einsatz als auch bei der Hilfe nach Naturkatastrophen. Sie sind immer da, wenn Kärnten Sie braucht“, so Gruber. Der Landeshauptmann-Stellvertreter verwies in seiner Ansprache auch auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Konflikte im Nahen Osten. „Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif und Neutralität schützt nur, wenn man sie auch verteidigen kann. Genau deshalb ist die Reform des Wehrdienstes eine strategische Weichenstellung für die Sicherheit Österreichs“, sagte Gruber, der die Bedeutung der allgemeinen Wehrpflicht hervorstrich.

Großer Dank

Der Landeshauptmann-Stellvertreter dankte den Soldatinnen und Soldaten des Jägerbataillons 25 für ihren Mut und ihre Professionalität. „Wenn die zivilen Kräfte an ihre Grenzen stoßen, dann wissen die Kärntnerinnen und Kärntner: Auf das Jägerbataillon 25 ist Verlass. […] Kärnten steht fest hinter seinem Bundesheer und seinen Soldaten. Heute, morgen und in den herausfordernden Jahren, die vor uns liegen“, betonte Gruber abschließend.