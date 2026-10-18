Neues Kapitel für Fellnasen: Zuhause für Timmy, Timo und Nola gesucht

Auch in dieser Woche sind wieder mehrere Vierbeiner aus dem Tierschutz Kompetenzzentrum in Kärnten auf der Suche nach einem neuen Zuhause.

Zu den Fellnasen gehören der etwa 12 Jahre alte Terrier-Mischling Timmy und der ca. 8-jährige Kater Timo. Beide Tiere sind männlich sowie kastriert. Timmy wird als lieber, freundlicher und menschenbezogener Hund beschrieben, der Nähe und Zuwendung genießt. An seiner Seite ist schon seit langer Zeit sein bester Freund Timo: Der kleine Kater gibt dem Hund Sicherheit. Da die zwei unzertrennlich sind, suchen sie nur gemeinsam ein liebevolles Zuhause bei Menschen, die ihnen Zeit, Aufmerksamkeit und viele schöne Momente schenken.

Nola genießt ihre Ruhe

Ebenfalls ein neues Heim sucht die etwa 11 Jahre alte American-Staffordshire-Terrier-Mix-Hündin Nola. Sie ist weiblich und zeigt sich zu Beginn etwas schüchtern sowie zurückhaltend. Sobald sie jedoch Vertrauen gefasst hat, belohnt sie ihre Bezugspersonen mit viel Liebe und Treue. Nola ist eine ruhige, liebe und freundliche Hündin, die entspannte Augenblicke genießt. Für sie wird ein kinderloser Haushalt ohne andere Tiere gesucht, in dem sie die nötige Ruhe und Geborgenheit findet.