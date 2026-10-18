Ursulamarkt schlägt wieder seine Zelte in Klagenfurt auf

Der älteste Markt Kärntens kehrt auf das Messegelände Klagenfurt zurück: Vom 24. bis zum 26. Oktober 2026 lädt der Ursulamarkt wieder zum Bummeln ein. Für viele Klagenfurter gehört der Besuch längst zur Tradition.

Die Wurzeln des traditionsreichen Krämermarktes reichen bis ins Jahr 1304 zurück. Gewidmet ist das historische Ereignis der Heiligen Ursula, deren Gedenktag am 21. Oktober gefeiert wird. Seit über 720 Jahren bildet das Spektakel ein unverzichtbares Stück der Klagenfurter Kultur- und Marktgeschichte.

Über 300 Händler vor Ort

Mehr als 300 Marktstandler aus dem In- und Ausland bieten vor Ort ihre Waren feil. Zum typischen Sortiment zählen Raritäten, wie Emailtöpfe, Kittelschürzen, handgefertigtes Holzspielzeug sowie Leder- und Haushaltswaren. Neben dem breiten Händlerangebot, sorgt ein Familien-Vergnügungspark am Messegelände für Unterhaltung.