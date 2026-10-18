Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©zVg. / Ferencvárosi TC
Ein Bild auf 5min.at zeigt Eishockeyspieler am Eis.
Am Sonntag kam es zu einem Duell zwischen dem EC KAC und Ferencvárosi TC.
Klagenfurt
18/10/2026
Auswärtsspiel

Niederlage: KAC zog in Budapest den Kürzeren

Der EC-KAC musste am Sonntagnachmittag eine Niederlage einstecken: Die Klagenfurter unterlagen beim Ferencvárosi TC im Auswärtsspiel in Budapest.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(140 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Der EC-KAC gastierte am Sonntag auswärts beim Ferencvárosi TC. Die Partie begann um 15.30 Uhr und erwischte die Klagenfurter zunächst kalt. Bereits in der 3. Minute brachte Rasmus Heljanko die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Die Rotjacken zeigten jedoch die passende Reaktion: Keine zehn Minuten später gelang Stürmer David Waschnig der Ausgleich zum 1:1. Nur wenig später legte Nick Petersen nach und erzielte in der 15. Minute die 2:1-Führung für den KAC. Der zweite Spielabschnitt blieb wiederum auf beiden Seiten torlos, dann folgte die überraschende Wendung.

Sieg für Ungarn

Im Schlussabschnitt glich Ferencváros zum 2:2 aus und erzwang die Verlängerung. Dort traf das Heimteam in der 64. Minute zum 3:2-Endstand und holte sich zwei Punkte, während der EC-KAC mit einem Zähler nach Hause fährt.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Eishockeyspieler am Eis.
©zVg. / Ferencvárosi TC
Heiß her ging es beim Duell in Budapest.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at