Niederlage: KAC zog in Budapest den Kürzeren

Der EC-KAC gastierte am Sonntag auswärts beim Ferencvárosi TC. Die Partie begann um 15.30 Uhr und erwischte die Klagenfurter zunächst kalt. Bereits in der 3. Minute brachte Rasmus Heljanko die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Die Rotjacken zeigten jedoch die passende Reaktion: Keine zehn Minuten später gelang Stürmer David Waschnig der Ausgleich zum 1:1. Nur wenig später legte Nick Petersen nach und erzielte in der 15. Minute die 2:1-Führung für den KAC. Der zweite Spielabschnitt blieb wiederum auf beiden Seiten torlos, dann folgte die überraschende Wendung.

Sieg für Ungarn

Im Schlussabschnitt glich Ferencváros zum 2:2 aus und erzwang die Verlängerung. Dort traf das Heimteam in der 64. Minute zum 3:2-Endstand und holte sich zwei Punkte, während der EC-KAC mit einem Zähler nach Hause fährt.