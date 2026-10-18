Britische Gesellschaft feiert Jubiläum in Klagenfurt

Feierlicher Anlass in Klagenfurt: Am Samstagabend beging die Austro-British Society Carinthia im Hotel Sandwirth ihr 80-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum gab es eine besondere städtische Auszeichnung.

Mit Speis, Trank und musikalischer Begleitung feierte die Austro-British Society Carinthia am Samstagabend im Klagenfurter Hotel Restaurant Sandwirth ihr 80-jähriges Bestehen. Im Rahmen der Feierlichkeiten gab es eine besondere Würdigung: Bürgermeister Christian Scheider (FSP) überreichte den Gläsernen Lindwurm der Landeshauptstadt.

Seit 1946 ununterbrochen aktiv

Die Organisation wurde 1946 von Mitgliedern der britischen Streitkräfte in Klagenfurt ins Leben gerufen und existiert seither ohne Unterbrechung. Damit ist sie die am längsten bestehende aller österreichisch-britischen Gesellschaften im gesamten Bundesgebiet. Das Hauptziel der Vereinigung liegt darin, die kulturellen sowie sozialen Beziehungen zwischen Briten, weiteren englischsprachigen Staatsangehörigen und der lokalen Bevölkerung zu fördern und zu stärken.

Älteste österreichisch-britische Gesellschaft

„Seit acht Jahrzehnten steht der Verein für kulturellen Austausch und die freundschaftliche Verbundenheit zwischen Österreich und Großbritannien. Organisationen wie diese leisten einen wertvollen Beitrag zum gesellschaftlichen Miteinander. Ich gratuliere der Austro-British Society Carinthia zum 80-Jahr-Jubiläum und der wohlverdienten Auszeichnung“, betonte Scheider abschließend.