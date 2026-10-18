„Gesunde Küche“: Gütesiegel für Kindergartenküche

In Magdalensberg zeichnete Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ) die hiesige Betriebsküche mit der „Gesunden Küche“-Tafel aus. Die Einrichtung verpflegt täglich rund 290 Kinder sowie Pädagogen frisch und regional.

Gesunde Ernährung beginnt im Kindesalter. Genau an diesem Punkt setzt die Betriebsküche im Kindergarten Magdalensberg an. Nun verlieh Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ) der Einrichtung offiziell die „Gesunde Küche“-Tafel. Damit zählt das Haus zu den mittlerweile 68 Kärntner Betriebsküchen, welche diese Auszeichnung tragen. „Eine ausgewogene Ernährung ist ein wichtiger Grundstein für ein gesundes Leben. Gerade angesichts der steigenden Zahl ernährungsbedingter Erkrankungen müssen wir früh ansetzen und Kindern von klein auf zeigen, wie selbstverständlich gutes und gesundes Essen sein kann“, betont Prettner.

Regional und für Klein und Groß

Unter der Leitung von Jürgen Tomantschger kocht das fünfköpfige Team täglich rund 290 Portionen. Dabei achtet es nach den Kriterien der „Gesunden Küche“ darauf, regionale und hochwertige Produkte zu verarbeiten, was auch von der Marktgemeinde Magdalensberg unterstützt wird. Die Mahlzeiten erfreuen die Kleinsten in Kindertagesstätte, Kindergarten und Volksschule ebenso wie deren Pädagogen.