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/ ©Montage: Streetview & 5 Minuten
Bild auf 5min.at zeigt einen Polizisten vor einer Straße.
Roter Opel erfasst Fußgänger auf Schutzweg im Kreuzungsbereich Völkermarkter Stra0e/Anna-Gröger-Straße.
Klagenfurt
19/10/2026
46-Jähriger verletzt

Nach Fahrerflucht in Klagenfurt: Polizei sucht roten Opel Karl

Ein 46-jähriger Fußgänger wurde am Sonntagabend in Klagenfurt auf einem Schutzweg von einem Auto erfasst. Der Lenker flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise zu einem roten Opel Karl.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(179 Wörter)
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Am Sonntag, dem 18. Oktober 2026, überquerte ein 46-jähriger Klagenfurter gegen 19.06 Uhr die Völkermarkter Straße im Kreuzungsbereich mit der Anna-Gröger-Straße. Dabei benutzte er einen Schutzweg, als ihn ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem Auto erfasste. Durch den Zusammenstoß wurde der Fußgänger zu Boden geschleudert. Der Lenker hielt jedoch nicht an, sondern flüchtete mit seinem Fahrzeug in Richtung stadtauswärts.

Roter Opel Karl dürfte beteiligt gewesen sein

Der 46-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er ins Klinikum Klagenfurt gebracht. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile sichergestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte es sich bei dem beteiligten Fahrzeug um einen roten Pkw der Marke Opel, Typ Karl, handeln. Auch ein Seitenspiegel des Autos wurde von der Polizei sichergestellt.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei ersucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Lenker beziehungsweise zum roten Opel Karl machen können, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise werden bei jeder Polizeiinspektion oder unter der Notrufnummer 133 entgegengenommen.

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