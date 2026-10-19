Weltstar Sting eröffnet die Konzert-Saison 2027 in der Wörthersee Ostbucht

Der britische Ausnahmekünstler bringt Hits wie „Englishman in New York“, „Fields of Gold“, „Shape of My Heart“, „Every Breath You Take“, „Roxanne“ oder „Message in a Bottle“ in die Klagenfurter Ostbucht-Arena. Der Ticketvorverkauf startet am Freitag, den 23. Oktober, um 10 Uhr bei Ö-Ticket, Ticketmaster und ip-media.tv.

Über „Sting“

Sting verzeichnet 17 Grammys, mehr als 100 Millionen verkaufte Tonträger mit „The Police“ und als Solokünstler sowie ausverkaufte Stadien auf allen Kontinenten. Bis heute tourt der Superstar durch die Welt und steht als Bandleader am Bass und am Mikrofon selbst im Mittelpunkt seiner Band. Im Jahr 1977 gründete er gemeinsam mit Stewart Copeland und Andy Summers die Band „The Police“, bevor er 1985 mit „The Dream of the Blue Turtles“ seine Solokarriere startete. 2003 folgte die Aufnahme mit „The Police“ in The Rock & Roll Hall of Fame, 2014 die Auszeichnung mit den Kennedy Center Honors und 2017 der Polar Music Prize, der als Nobelpreis der Musik gilt.

Künstler von Weltformat

ipImedia-Geschäftsführer Gerfried Zmölnig äußert sich zur Ankündigung: „Als wir die Klagenfurter Ostbucht als Eventstandort aufgebaut haben, hätten wir nicht zu träumen gewagt, dass hier einmal ein Künstler von Weltformat wie Sting auf der Bühne steht. Dank Live Nation ist es im Juni 2027 so weit. Das ist die Bestätigung für jahrelange harte Arbeit und ein klares Signal: Klagenfurt am Wörthersee ist in der ersten Liga der internationalen Konzertstandorte angekommen und dafür sind wir sehr dankbar.“

„Freut uns ganz besonders“

Auch Live Nation Austria-Boss Matthias Rotermund kommentiert die Zusammenarbeit: „Mit ipImedia verbindet uns eine langjährige und sehr gute Zusammenarbeit. Dass wir jetzt mit Sting einen neuen Höhepunkt erreichen, freut uns ganz besonders. Die Open- Air-Arena in der Klagenfurter Ostbucht hat das Zeug zu einem Konzertort von internationalem Format und ipImedia ist der ideale Partner, um hier große Konzertereignisse zu realisieren.“