Mallorca-Boom ab Klagenfurt: Ryanair stockt Sommerflüge auf

Die Nachfrage nach der beliebtesten Baleareninsel reißt nicht ab. Für die Sommersaison baut Ryanair das Flugangebot ab Klagenfurt weiter aus und hebt künftig fast täglich gen Süden ab.

Aufgrund der hohen Nachfrage erhöht Ryanair die Direktverbindungen von Klagenfurt nach Palma de Mallorca auf sechs Flüge pro Woche.

Aufgrund der hohen Nachfrage erhöht Ryanair die Direktverbindungen von Klagenfurt nach Palma de Mallorca auf sechs Flüge pro Woche.

Der Flughafen Klagenfurt verzeichnet eine weiterhin hohe Nachfrage nach Flügen auf die beliebte Baleareninsel Mallorca. Um diesem Trend gerecht zu werden, baut die Fluggesellschaft Ryanair ihr Angebot für den Sommer 2027 weiter aus und erhöht die Direktverbindungen von Klagenfurt nach Palma de Mallorca von bisher fünf auf sechs Flüge pro Woche, wie 5 Minuten erfahren konnte.

Zusätzliche Flexibilität

Zwischen dem 28. März und Ende Oktober werden die Flieger damit täglich außer freitags abheben. Schon im heurigen Sommer war die Strecke sehr gut gebucht, weshalb die Aufstockung Reisenden zusätzliche Flexibilität für spontane Kurztrips, verlängerte Wochenenden oder den klassischen Familienurlaub bietet. Mallorca gehört zu den gefragtesten Ferienzielen im Mittelmeerraum und punktet mit langen Sandstränden, Radstrecken, Golfplätzen sowie ein abwechslungsreiches Nachtleben.

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Fast 70.000 Sitzplätze

Die Flüge ab Klagenfurt sind längst nicht mehr nur bei der Kärntner Bevölkerung ein fixer Bestandteil der Urlaubsplanung, sondern ziehen ebenso Urlauberinnen und Urlauber aus der benachbarten Steiermark und aus Slowenien an: „Mit fast 70.000 Sitzplätzen von und nach Palma de Mallorca ab Klagenfurt im kommenden Sommer hat sich die Destination sehr gut entwickelt. Wir freuen uns, dass viele Kärntnerinnen und Kärntner, aber auch Gäste aus der Steiermark und Slowenien das Angebot ab Klagenfurt gerne nutzen. Mit fast täglichen Flügen kann man die Reisen auch sehr individuell planen“, sagt Maximilian Wildt, Geschäftsführer des Flughafens Klagenfurt.

Verbindungen bereits buchbar

Die Verbindungen für die kommende Sommersaison 2027 sind bereits buchbar. Eine frühzeitige Reservierung empfiehlt sich insbesondere für stark nachgefragte Reisetermine sowie für Personen, die von günstigen Ticketpreisen profitieren möchten, heißt es seitens des Flughafens. Durch die sechs wöchentlichen Abflüge soll sich die Urlaubsplanung in Zukunft noch flexibler gestalten.